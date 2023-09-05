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السفارة السعودية في الكويت لـ المواطنين: يجب سداد المديونيات قبل المغادرة

الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٢ مساءً
السفارة السعودية في الكويت لـ المواطنين: يجب سداد المديونيات قبل المغادرة
المواطن - فريق التحرير

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أكدت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الكويت، على جميع المواطنين بضرورة سداد المديونيات المستحقة لدى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وذلك قبل مغادرتهم.

وذكرت السفارة عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” أن سداد المديونيات المستحقة يكون إما عن طريق تطبيق الوزارة، أو تطبيق سهل، أو المكاتب الموجودة في المنافذ البرية والجوية والبحرية.

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توجيهات الداخلية الكويتية

وكانت وزارة الداخلية الكويتية، قد أعلنت في وقت سابق، البدء بتفعيل قرار تحصيل المديونيات المستحقة على الأجانب لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة قبل مغادرة البلاد، منوهة على الجميع بضرورة الالتزام بالأحكام القانونية المقررة وعدم مخالفة هذه الأحكام حيث إنها لن تتوانى في القيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام العام.

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