السفارة السعودية في المغرب: جميع مواطنينا بخير

أهابت السفارة السعودية بالمغرب بجميع المواطنين الزائرين والمقيمين ضرورة توخي الحذر والبقاء في أماكن آمنة.

توجيه مهم من السفارة

وقالت السفارة في بيان لها “تتابع السفارة آثار الزلزال، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين ولله الحمد حتى هذه اللحظة، وتهيب المواطنين السعوديين الزائرين والمقيمين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وتتابع السفارة مع السلطات المغربية الشقيقة لتأكد من عدم وجود مواطنين في المناطق المتضررة”.

وتابعت السفارة “إشارة إلى ما أعلنته السلطات المغربية بوقوع هزة أرضية في أقاليم الحوز ومراكش فإن سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المغربية الشقيقة تهيب بكافة المواطنين الزائرين والمقيمين في المملكة المغربية توخي الحيطة والحذر واتباع الإجراءات التالية:

1 – الالتزام بالتعليمات التي تصدر من السلطات المحلية.

2 – البقاء في أماكن آمنة.

3- التواصل مع السفارة في حال وجود خطر.