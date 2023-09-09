Icon

بروتوكول بين السعودية وأمريكا لتأسيس ممرات عبور خضراء عابرة للقارات Icon قمة العشرين.. مصافحة جماعية بين ولي العهد وبايدن ورئيس وزراء الهند Icon عالم الزلازل الهولندي يثير الجدل بعدما تنبأ بزلزال المغرب Icon السفارة السعودية في المغرب: جميع مواطنينا بخير Icon ولي العهد: سنوقع اتفاقية ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا Icon إنفاذ يسند 260 فرصة عقارية في 10 مناطق Icon “الوطنية للإسكان” تُطلق مشاريع سكنية جديدة ونوعية Icon بالفيديو.. مغاربة يروون لحظات الرعب والنجاة من الزلزال المدمر Icon مشاهد لاهتزاز مئذنة جامع الكتبية التاريخي بعد زلزال المغرب المدمر Icon برعاية ولي العهد.. وزارة الثقافة تُنظّم الحفل الختامي للجوائز الثقافية الوطنية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أكدت أهمية الالتزام بالتعليمات التي تصدر من السلطات المحلية

السفارة السعودية في المغرب: جميع مواطنينا بخير

السبت ٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢١ مساءً
السفارة السعودية في المغرب: جميع مواطنينا بخير
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أهابت السفارة السعودية بالمغرب بجميع المواطنين الزائرين والمقيمين ضرورة توخي الحذر والبقاء في أماكن آمنة.

توجيه مهم من السفارة

وقالت السفارة في بيان لها “تتابع السفارة آثار الزلزال، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين ولله الحمد حتى هذه اللحظة، وتهيب المواطنين السعوديين الزائرين والمقيمين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وتتابع السفارة مع السلطات المغربية الشقيقة لتأكد من عدم وجود مواطنين في المناطق المتضررة”.

قد يهمّك أيضاً
محمد صلاح الأكثر مساهمة بالأهداف في البريميرليج منذ 2017

محمد صلاح الأكثر مساهمة بالأهداف في البريميرليج منذ 2017

أمريكيون يدافعون عن متاجرهم بعد فقدانهم الأمل في الشرطة

أمريكيون يدافعون عن متاجرهم بعد فقدانهم الأمل في الشرطة

وتابعت السفارة “إشارة إلى ما أعلنته السلطات المغربية بوقوع هزة أرضية في أقاليم الحوز ومراكش فإن سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المغربية الشقيقة تهيب بكافة المواطنين الزائرين والمقيمين في المملكة المغربية توخي الحيطة والحذر واتباع الإجراءات التالية:

1 – الالتزام بالتعليمات التي تصدر من السلطات المحلية.

2 – البقاء في أماكن آمنة.

3- التواصل مع السفارة في حال وجود خطر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الفتح يحرم الأهلي من صدارة دوري روشن بالفوز بخماسية
الرياضة

الفتح يحرم الأهلي من صدارة دوري روشن...

الرياضة
مدرب تشيلسي يؤكد اقتراب كيبا من ريال مدريد
الرياضة

مدرب تشيلسي يؤكد اقتراب كيبا من ريال...

الرياضة
كوريا الشمالية: الجندي الأمريكي المتسلل أقر بعبوره غير القانوني
العالم

كوريا الشمالية: الجندي الأمريكي المتسلل أقر بعبوره...

العالم
رأي بعض الطلاب في المناهج الدراسية الجديدة
السعودية اليوم

رأي بعض الطلاب في المناهج الدراسية الجديدة

السعودية اليوم
الهلال يضرب موعدًا مع النصر بنهائي كأس الملك سلمان للأندية
الرياضة

الهلال يضرب موعدًا مع النصر بنهائي كأس...

الرياضة
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس أوزبكستان
محمد بن سلمان

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس أوزبكستان

محمد بن سلمان
خال رئيس تحرير “المواطن” في ذمة الله
حصاد اليوم

خال رئيس تحرير “المواطن” في ذمة الله

حصاد اليوم
تحرير يد شخص علقت في فرامة بالرياض
السعودية اليوم

تحرير يد شخص علقت في فرامة بالرياض

السعودية اليوم