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داعية إلى اتخاذ الحيطة والتقيد بالتعليمات

السفارة السعودية في اليابان تحذر: أعاصير محتملة خلال أيام

الخميس ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٠ مساءً
السفارة السعودية في اليابان تحذر: أعاصير محتملة خلال أيام
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت السفارة السعودية لدى اليابان، أنها تتابع آثار الأعاصير المحتملة خلال الأيام القادمة، مهيبة بالمواطنين المتواجدين هناك، باتخاذ الحيطة والتقيد بالتعليمات المتعلقة بالكوارث.

وأضافت السفارة السعودية عبر حسابها على منصة “إكس” أنه في حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل على هاتف الطوارئ رقم: 09055833862.

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