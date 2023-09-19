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بمناسبة اليوم الوطني الـ93

السفارة لدى أذربيجان تغلق أبوابها الجمعة

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٥ مساءً
السفارة لدى أذربيجان تغلق أبوابها الجمعة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت السفارة السعودية في أذربيجان اليوم الثلاثاء، أنه بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ93 ستكون السفارة مغلقة يوم الجمعة المقبل.

ودعت السفارة في أذربيجان عبر حسابها بمنصة “إكس”، المواطنين إلى الاتصال في الحالات الطارئة على رقم شؤون السعوديين 00994503671100.

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اليوم الوطني السعودي

وتحتفل السعودية كل عام في يوم 23 سبتمبر بـ اليوم الوطني السعودي، وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبدالعزيز- رحمه الله- برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351هـ الموافق يوم 23 سبتمبر من عام 1932م.

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