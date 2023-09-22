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نيابة عن الحكومة الأمريكية والشعب الأمريكي

السفير الأمريكي في الرياض للسعوديين: يوم وطني سعيد

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣١ مساءً
السفير الأمريكي في الرياض للسعوديين: يوم وطني سعيد
المواطن - فريق التحرير

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قدم السفير الأمريكي في السعودية، مايكل راتني، بالنيابة عن الحكومة الأمريكية والشعب الأمريكي، رسالة تهنئة إلى قيادة وشعب المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي 93.

وقال راتني في مقطع فيديو شاركه حساب السفارة الأمريكية في الرياض بمنصة “إكس”: بالنيابة عن الحكومة الأمريكية والشعب الأمريكي أتقدم بالتهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

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وتابع: على مدى عقود عديدة عملت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية معًا كشركاء إستراتيجيين لمعالجة أصعب التحديات في المنطقة، كما تربطنا علاقات صداقة وتعاون واحترام متبادل.

واختتم: في هذا اليوم المميز أتقدم بخالص التهاني لكم جميعًا.. يوم وطني سعيد.

 

 

 

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