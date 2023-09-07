السفير الأوروبي مقيد في النيجر

استنكر الاتحاد الأوروبي تقييد حركة سفيره في النيجر بعد استيلاء عسكر النيجر على السلطة في 26 يوليو.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إنّه “يدين ويأسف لتقييد حرية تنقل السفير الأوروبي المعتمد في نيامي، بينما كان في طريقه إلى السفارة الفرنسية”.

ولفت الاتحاد الأوروبي في بيانه إلى أنه “بموجب اتفاقية فيينا لعام 1961، تم اعتماد سفير الاتحاد الأوروبي حسب الأصول، وبالتالي يجب أن يكون قادرًا على القيام بمهمته”.

ودان الاتحاد الأوروبي بشدة استيلاء الجيش على السلطة في النيجر، وعلّق مساعداته المالية لهذه الدولة الواقعة في منطقة الساحل، وهدّد بفرض عقوبات على قادة الانقلاب.