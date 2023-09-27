السفير السديري من رام الله: صباح الخير والأمل

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نشر السفير السعودي لدى فلسطين نايف بن بندر السديري، صورًا من مدينة رام الله، وذلك بعد تقديم أوراق اعتماده رسميًا سفيرًا فوق العادة، مفوضًا غير مقيم لدى دولة فلسطين، وقنصلًا عامًا في مدينة القدس الشرقية، أمس الثلاثاء للرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقال السديري عبر حسابه على منصة “إكس” “صباح الخير والأمل من مدينة رام الله الجميلة”.
كما نشر السديري صورًا للقائه مع رئيس وزراء فلسطين الدكتور محمد أشتية، قائلًا “تشرفت اليوم بلقاء رئيس وزراء دولة فلسطين الشقيقة د. محمد أشتية. أطلعني على البرامج الطموحة التي يقومون بها بتوجيهاته”.
وكان السفير نايف السديري قال أمس الثلاثاء خلال تقديمه أوراق اعتماده للرئيس الفلسطيني: “سعيد بوجودي في بلدي فلسطين وعاصمتها إن شاء الله القدس الشرقية”.
وأضاف “المرة المقبلة سنذهب معًا إلى القدس.. وأنا فخور أنني أقدم أوراق اعتمادي سفيرًا فوق العادة، مفوضًا غير مقيم لدى دولة فلسطين”.