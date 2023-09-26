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في أول زيارة رسمية له بعد تعيينه

السفير السديري يقدم أوراق اعتماده لرئيس فلسطين: المرة المقبلة سنذهب معًا للقدس

الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٣ مساءً
السفير السديري يقدم أوراق اعتماده لرئيس فلسطين: المرة المقبلة سنذهب معًا للقدس
المواطن - فريق التحرير

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قدم سفير السعودية لدى فلسطين، نايف بن بندر السديري، اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة، مفوضًا غير مقيم لدى دولة فلسطين، وقنصلًا عامًا في مدينة القدس الشرقية، وذلك خلال استقباله من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

تقديم أوراق الاعتماد

وقال السفير نايف السديري خلال تقديمه أوراق اعتماده للرئيس الفلسطيني: “سعيد بوجودي في بلدي فلسطين وعاصمتها إن شاء الله القدس الشرقية”.

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وأضاف “المرة المقبلة سنذهب معًا إلى القدس.. وأنا فخور أنني أقدم أوراق اعتمادي سفيرًا فوق العادة، مفوضًا غير مقيم لدى دولة فلسطين”.

حل الدولتين

وفي مؤتمر صحفي خلال الزيارة، أكد السديري موقف السعودية من القضية الفلسطينية على أساس فرض الشرعية الدولية وحل الدولتين، مضيفًا أن مبادرة السلام العربية سوف تكون ركنًا أساسيًا، في أي اتفاق سلام مستقبلي مع إسرائيل.

محطة تاريخية مهمة

من جانبها، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس، بزيارة السفير السديري ، وعدّتها “محطة تاريخية مهمة” لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وفتح مزيد من آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة.

وقالت الوزارة: “من جديد تثمن الوزارة المواقف الأخوية الصادقة للمملكة العربية السعودية الشقيقة في دعم وإسناد حقوق شعبنا الوطنية العادلة والمشروعة في المحافل كافة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان”.

وقال السفير السديري: “إن هذه الخطوة مهمة، ولها دلالات كبيرة على حرص الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على تعزيز العلاقات مع الأشقاء في دولة فلسطين”.

وأضاف أن هذه الخطوة لها تبعات تفيد الفلسطينيين في تنظيم العلاقات وإعطائها دفعة ذات طابع رسمي في كل المجالات؛ سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، قائلاً: “نتطلع إلى مستقبل واعد لهذه العلاقات وأن تكون كما كانت وأفضل”.

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