السفير السعودي في إيران يقدم أوراق اعتماده

قدم السفير السعودي في طهران عبدالله العنزي، اليوم الأحد، أوراق اعتماده سفيرًا لدى إيران، إلى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان.

وحسب ما ذكرته قناة “العربية”، التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان السفير السعودي في طهران عبدالله العنزي وتسلم أوراق اعتماده سفيرًا لدى إيران.

وصول السفير السعودي إلى إيران

والثلاثاء الماضي، وصل سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى إيران عبدالله بن سعود العنزي، إلى العاصمة الإيرانية طهران، وذلك لمباشرة مهام عمله.

وقال السفير العنزي وقتها لدى وصوله إلى العاصمة طهران: “إن توجيهات القيادة الرشيدة، تؤكد أهمية تعزيز العلاقات وتكثيف التواصل واللقاءات بين السعودية وإيران، ونقلها نحو آفاق أرحب كون البلدان جارين ويمتلكان الكثير من المقومات الاقتصادية والموارد الطبيعية والمزايا التي تساهم في تعزيز أوجه التنمية والرفاهية والاستقرار والأمن في المنطقة وبما يعود بالنفع المشترك على البلدين والشعبين الشقيقين”.

وأكد أن رؤية السعودية 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تمثل خارطة طريق تعكس جميع أوجه التعاون التي يمكن البناء عليها لتعزيز التعاون بين البلدين، وفق منظور استراتيجي يرسخ مبادئ حسن الجوار والتفاهم والحوار البناء الهادف والاحترام ويعزز من الثقة المتبادلة بين البلدين الشقيقين.