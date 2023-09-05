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جهود لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

السفير السعودي لدى إيران يصل طهران لمباشرة مهام عمله

الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٩ مساءً
السفير السعودي لدى إيران يصل طهران لمباشرة مهام عمله
المواطن - واس

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وصل سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبدالله بن سعود العنزي، إلى العاصمة الإيرانية طهران، اليوم، وذلك لمباشرة مهام عمله.

تعزيز العلاقات

وقال السفير العنزي لدى وصوله إلى العاصمة طهران:” إن توجيهات القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ، تؤكد أهمية تعزيز العلاقات وتكثيف التواصل واللقاءات بين المملكة وإيران، ونقلها نحو آفاق أرحب كون المملكة وإيران جارين ويمتلكان الكثير من المقومات الاقتصادية والموارد الطبيعية والمزايا التي تساهم في تعزيز أوجه التنمية والرفاهية والاستقرار والأمن في المنطقة وبما يعود بالنفع المشترك على البلدين والشعبين الشقيقين “.

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رؤية 2030

وأكد أن رؤية المملكة 2030 التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ تمثل خارطة طريق تعكس جميع أوجه التعاون التي يمكن البناء عليها لتعزيز التعاون بين البلدين، وفق منظور استراتيجي يرسخ مبادئ حسن الجوار والتفاهم والحوار البناء الهادف والاحترام ويعزز من الثقة المتبادلة بين البلدين الشقيقين.

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