السيارات الكلاسيكية في الدمام احتفالًا باليوم الوطني السعودي

اجتمعت السيارات الكلاسيكية في متنزه الملك عبدالله في الواجهة البحرية بـ الدمام؛ احتفالًا بـ اليوم الوطني السعودي 93.

احتفالات اليوم الوطني السعودي

كذلك شهدت الحدائق والمتنزهات والساحات البلدية بالعاصمة الرياض إقبالًا كثيفًا من المواطنين والمقيمين احتفالًا باليوم الوطني 93 “نحلم ونحقق”، واستمتعت العائلات بالأنشطة والفعاليات الترفيهية المصاحبة التي تضمنت ألعابًا للكبار والصغار، وعروضًا مرئية وضوئية، في لحظات مبهرة تعكس ابتهاجهم بالذكرى المجيدة.

وتوشحت طرقات المدينة وشوارعها وتقاطعاتها وميادينها بالألوان الخضراء، ورفرفت فوق سواريها الأعلام الوطنية، في حين اكتست الأعمدة وزوايا الأنفاق والجسور بأنوار جمالية زاهية، وتزينت الحدائق والأماكن والمرافق العامة بصور القيادة والرموز الوطنية الخالدة، لترسم اللوحات هوية مشرقة لذكرى التوحيد احتفالًا بـ اليوم الوطني السعودي.