زلزال يضرب إندونيسيا بقوة 6.2 درجات الطائي يتعاقد مع سلمان المؤشر الناجون من زلزال المغرب: شعرنا وكأننا نتعرض للقصف السينما السعودية تحقق 3 مليارات ريال إيرادات اتفاقية لدعم حملة 1000 يوم أمومة في مودة لويس روبياليس مهدد بالسجن رغم استقالته هاتف هواوي الجديد يشكل صدمة لدى بايدن وإدارته تركيا: الضغط علينا بشأن انضمام السويد للناتو غير مقبول القبض على شخص روج حشيشًا وأقراصًا خاضعة للتداول في جدة إلغاء مباراة المغرب والبرازيل بسبب الزلزال
أعلن المستشار في الديوان الملكي رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أن السينما السعودية حققت منذ افتتاح أول دار عرض بالمملكة في إبريل 2018 حتى 4 سبتمبر الجاري إيرادات بنحو 3 مليارات ريال- 800 مليون دولار- من خلال بيع 51 مليون تذكرة.
ولفت المستشار تركي آل الشيخ، في منشور عبر منصة إكس، إلى أن السينما السعودية حققت 3 مليارات ريال من خلال 51 مليون تذكرة مبيعة، 69 دار عرض، 620 شاشة، 7 مشغلي دور عرض، 33 فيلمًا سعوديًّا، 64 ألف مقعد.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للترفيه أن تلك الأرقام منذ افتتاح أول دار عرض بالسعودية في إبريل 2018 حتى 4 سبتمبر الجاري.