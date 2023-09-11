السينما السعودية تحقق 3 مليارات ريال إيرادات

أعلن المستشار في الديوان الملكي رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أن السينما السعودية حققت منذ افتتاح أول دار عرض بالمملكة في إبريل 2018 حتى 4 سبتمبر الجاري إيرادات بنحو 3 مليارات ريال- 800 مليون دولار- من خلال بيع 51 مليون تذكرة.

3 مليارات ريال

ولفت المستشار تركي آل الشيخ، في منشور عبر منصة إكس، إلى أن السينما السعودية حققت 3 مليارات ريال من خلال 51 مليون تذكرة مبيعة، 69 دار عرض، 620 شاشة، 7 مشغلي دور عرض، 33 فيلمًا سعوديًّا، 64 ألف مقعد.

أول عرض

وأوضح رئيس الهيئة العامة للترفيه أن تلك الأرقام منذ افتتاح أول دار عرض بالسعودية في إبريل 2018 حتى 4 سبتمبر الجاري.