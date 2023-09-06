الشؤون الإسلامية بالشمالية تنفذ الدورات العلمية الموحدة الثانية

نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية خلال الأيام الماضية الدورات العلمية الموحدة الثانية في عدد من محافظات المنطقة، برعاية وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتورعبداللطيف آل الشيخ.

قدم الدورات العلمية عدد من الأكاديميين والمتخصصين والدعاة، بعد صلاة العصر والمغرب والعشاء واستمرت لأربعة أيام.

فضل الإسلام

وتضمنت شرحاً لعدد من الكتب العلمية، في فضل الإسلام للإمام محمد بن عبدالوهاب، وشرح قسم العبادات من كتاب مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد بن حنبل، وكتاب مقدمة في أصول التفسير للإمام ابن تيمية رحمه الله، وشرح كتاب التوحيد من مختصر صحيح البخاري.

أنشطة وبرامج علمية

وتأتي هذه الدورة ضمن الأنشطة والبرامج العلمية التي تنفذها الوزارة في مختلف مناطق المملكة، لحث أفراد المجتمع على طلب العلم، والتزود بالعلم الشرعي النافع، وتوعية الناس بما ينفعهم في دنيهم ودنياهم.