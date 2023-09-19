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يتضمن 2100 منشط وفعالية ومسابقة خاصة باليوم الوطني

الشؤون الإسلامية تطلق برنامج انتماء ونماء بمختلف المناطق

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٤ صباحاً
الشؤون الإسلامية تطلق برنامج انتماء ونماء بمختلف المناطق
المواطن - واس

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تطلق وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بوكالة الدعوة والإرشاد اليوم، البرنامج الدعوي (انتماء ونماء) في مختلف مناطق المملكة، وذلك بالتزامن مع اليوم الوطني الـ 93، حيث يتضمن إقامة 2100 منشط وفعالية، إضافة إلى مسابقة خاصة باليوم الوطني بمشاركة 397 داعياً وداعية.

هدف البرنامج

ويهدف البرنامج إلى التعريف بفضل الوطن ومشروعية حبه والانتماء له، والرد على الشبهات المضللة نحو الانتماء والمواطنة، وبيان مكانة المملكة وإبراز جهودها، حيث سيقام في الجوامع والمساجد، ومكاتب الدعوة، ودور الرعاية، والسجون، والمدارس والجامعات، ودور تحفيظ القرآن النسائية، وحلقات تحفيظ القرآن الكريم للبنين، حيث سيبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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أبرز موضوعاته

وتشمل أبرز موضوعات البرنامج أهمية اجتماع الكلمة، وحقوق ولاة الأمر في ضوء الكتاب والسنة، ولزوم الجماعة فضلها وأهميتها، وواجب المواطن في الدفاع عن الوطن وولي الأمر، ومقومات حق الوطن، وأمن الوطن مسؤولية الجميع، وجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، إلى جانب العديد من الموضوعات التي تعنى بالوطن .

كما يتضمن البرنامج عدداً من المبادرات والفعاليات من إقامة المسابقات وعروض مرئية متنوعة، وتزويد المصليات والمكتبات بنسخ من القرآن الكريم والكتب، وتوزيع الهدايا على الحضور والمشاركين في البرنامج، وتفعيل جانب التطوع، وتسجيل ساعات التطوع للمشاركين في المنصة الوطنية.

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