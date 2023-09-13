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للبنين والبنات في أفرعها الستة

الشؤون الإسلامية تنظم جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن بجوائز تبلغ 7 ملايين ريال

الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤١ مساءً
الشؤون الإسلامية تنظم جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن بجوائز تبلغ 7 ملايين ريال
المواطن - واس

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تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ، تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الـ 25 لعام 1445هـ، بجوائز يبلغ مجموعها (7.000.000) ريال، للفائزين في أفرعها الستة.

حفل تكريم الفائزين

وسيقام حفل تكريم الفائزين من البنين في 2 / 9 / 1445هـ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، فيما سيقام حفل تكريم الفائزات في 3 / 9 / 1445هـ على شرف حرم خادم الحرمين الشريفين، سمو الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين.
وبهذه المناسبة، رفع معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المسابقات القرآنية المحلية والدولية الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ على عنايتهما بالقرآن الكريم ورعايتهما للحافظين والحافظات ودعمهم وتحفيزهم وترسيخ قيمه ومبادئه في نفوسهم.

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وأوضح أن مسابقة الملك سلمان بن عبد العزيز المحلية لحفظ القرآن الكريم للبنين والبنات في هذه الدورة تميزت بزيادة مخصص الجوائز إلى (7.000.000) سبعة ملايين ريال، توزع للمتسابقين الفائزين في أفرعها الستة، حيث سيحصل الفائز الأول في الفرع الأول على جائزة قدرها 400.000 ريال.

فروع مسابقة الملك سلمان

وبين أن المسابقة في دورتها الحالية تتكون من ستة فروع هي:
الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد بالقراءات السبع المتواترة من طريقي الشاطبية والتيسير “روايةً ودرايةً”.
الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد وتفسير مفردات القرآن الكريم كاملاً.
الفرع الثالث: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد.
الفرع الرابع: حفظ عشرين جزءاً متتالية مع حسن الأداء والتجويد.
الفرع الخامس: حفظ عشرة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد.
الفرع السادس: حفظ خمسة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد.
مما يذكر أن التصفيات الأولية بدأت في جميع الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بعموم مناطق المملكة؛ استعداداً للتصفيات النهائية في شهر شعبان القادم – بإذن الله -.

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