الشارقة الإماراتي يضم موسى ماريغا رسميًا

أعلن نادي الشارقة الإماراتي مساء اليوم عن تعاقده مع النجم المالي موسى ماريغا لاعب نادي الهلال السابق.

إنجازات موسى ماريغا

وكان ماريغا رحل عن الهلال يوم 21 أغسطس الماضي، بعدما حقق 4 بطولات مع أزرق الرياض، وهي؛ دوري روشن السعودي، دوري أبطال آسيا، كأس الملك، كأس السوبر السعودي.

كما وصل ماريغا مع الهلال لنهائي كأس العالم للأندية عام 2022 ضد ريال مدريد الإسباني لكن الأخير تُوج باللقب بعد الفوز بنتيجة 5/ 3.

وخاض ماريغا مع الهلال 75 مباراة في سنتين وأحرز خلالهم 32 هدفًا.

وكان المدرب البرتغالي خورخي جيسوس، قد قرر استبعاد موسى ماريغا من معسكر الهلال الذي أُقيم في النمسا بشكل مفاجئ، حيث فضّل ضم لاعب أجنبي آخر على مستوى عالٍ، يتناسب مع التكتيك الذي يعتزم تطبيقه.