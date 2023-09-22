الشاعر اليمني العشاري في اليوم الوطني: عهد الجدود عاد في ثوب جديد

تاليسكا يعزز من تفوق النصر بالهدف الثالث توقعات طقس اليوم الوطني 93: رياح وأتربة فرانك كيسي يقلص الفارق لـ الأهلي عروض جوية تزين سماء تبوك احتفاء باليوم الوطني القبض على 3 مروجين بنجران والشمالية وجازان تاليسكا يسجل ثاني أهداف النصر السفيرة الأمريكية بلبنان: إطلاق النار على السفارة لم يرهبنا الرياض محط الأنظار ومقصد الرحالة والمستكشفين لقطات لأقدم سارية شاركت في توحيد السعودية رونالدو يسجل الهدف الأول بعد مرور 4 دقائق
أهدى الشاعر اليمني ناصر العشاري قصيدة للقيادة السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ 93، والتي جاءت تحت عنوان “السعودية العظمى”.
دولةَ التوحيد سُودي *** سَوِّدي وجهَ الحَسودِ
يا وُكورًا لِصقورٍ *** يا عرينًا للأسودِ
دولةٌ عظمَى بحقٍّ *** مِن صعودٍ لِصعودِ
مِن سعودٍ لِسعودِ ***دأبُهم آلُ سعودِ
منذ قاموا لِسموٍّ *** لم يعودوا للقعودِ
كلما جادوا بحادٍ *** قالَ للأمجادِ عودي
فارسُ الأحلامِ لَبَّى *** حُلمَ نجدٍ حينَ نُودي
خيمةُ العُربِ فتاها *** قامَ فيها كالعمودِ
مَدُّ سلمانٍ محمَّدْ *** عهدهُ أزهَى العهودِ
إنهُ عهدُ الجدودِ *** عادَ في ثوبٍ جديدِ
هِمّةٌ دونَ حدودِ *** وبعزمٍ كالحديدِ
كم تحدَّى من محالٍ *** وتصدَّى لِمَريدِ
لَمْ تَخِبْ رؤيةُ صقر *** قرَّبَتْ كلَّ بعيدِ
والأياديْ البيضُ تترَى *** كحجيجٍ في صعيدِ
حققَّ الأحلامَ قسرًا *** إنْ بِوعدٍ أو وَعيدِ
جَلَّ مَن ولَّاهُ أمرًا *** عَزَّ مِن ركنٍ شديدِ
وقفَ العالمُ يرنو *** لِفتَى العصرِ الوحيدِ
دولةَ التوحيد فامضي *** حيثُ يمضي لا تحيدي
أغدقي خيرًا وَجودي *** أنتِ يا قلبَ الوُجودِ
طبتِ دارًا طبتِ أهلًا *** فاحكمي الدنيا وقودي
نلتِ بالقومِ العُلا لا *** بوَقودٍ أو نُقودِ
أَنجَدَت نجدُ شعوبًا *** كلَّ منكوبٍ شريدِ
أمطرَتْ في كل صوبٍ *** دونَ برقٍ أو رعودِ
لا تُبارَى في البرايا *** بعقولٍ أو زنودِ
صِيْدُها أسمَى ملوكٍ *** جُندُها خيرُ الجنودِ
بندُها أشرفُ بندٍ *** لم يُنَكَّسْ كالبنودِ
والسعوديةُ روحٌ *** وصروحٌ للخلودِ
حاضرٌ يزهو بآتٍ *** وبماضيها التليدِ
بلدُ الأقداسِ ليست *** ببلادٍ للبليدِ
والذي حجَّ إليها *** عادَ منها كالوليدِ
أقدسَ الأوطانِ صُبِّي *** أنهرًا حبِّي وزيدي
وارصدينا للأعادي *** أوصدي الأفقَ وصيدي
أنتِ يا مهوَى فؤادي *** مَورديْ نبعُ وريدي
أنتِ مضمارُ القوافي *** أنتِ لي بيتُ القصيدِ
أَوَمَا أهداكِ قلبي *** كلَّ شعرٍ في رصيدي
حزتِ ما فيْ وسعِ ودِّي *** والسَّعيديُّ سعودي
ردَّدَ القلبُ نشيدي *** لكِ نبضًا فأعيدي
أبشري يا دارَ عزٍّ *** بِمَدَى العمرِ المديدِ
#السعوديه_العظمى
دولةَ التوحيدِ سُودي..سَوِّدي وجهَ الحَسودِ
دولةٌ عظمَى بحقٍّ .. مِن صعودٍ لِصعودِ
….
فارسُ الأحلامِ لَبَّى..حُلمَ نجدٍ حينَ نُودي
خيمةُ العُربِ فتاها.. قامَ فيها كالعمودِ #ناصر_العشاري #اليوم_الوطني_93_السعودي #نحلم_ونحقق #اليوم_الوطني pic.twitter.com/eMGuVj9tli
— ناصر العشاري (@nasseraloshari) September 22, 2023