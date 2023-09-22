الشاعر اليمني العشاري في اليوم الوطني: عهد الجدود عاد في ثوب جديد

أهدى الشاعر اليمني ناصر العشاري قصيدة للقيادة السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ 93، والتي جاءت تحت عنوان “السعودية العظمى”.

وجاء في نص القصيدة:

دولةَ التوحيد سُودي *** سَوِّدي وجهَ الحَسودِ

يا وُكورًا لِصقورٍ *** يا عرينًا للأسودِ

دولةٌ عظمَى بحقٍّ *** مِن صعودٍ لِصعودِ

مِن سعودٍ لِسعودِ ***دأبُهم آلُ سعودِ

منذ قاموا لِسموٍّ *** لم يعودوا للقعودِ

كلما جادوا بحادٍ *** قالَ للأمجادِ عودي

فارسُ الأحلامِ لَبَّى *** حُلمَ نجدٍ حينَ نُودي

خيمةُ العُربِ فتاها *** قامَ فيها كالعمودِ

مَدُّ سلمانٍ محمَّدْ *** عهدهُ أزهَى العهودِ

إنهُ عهدُ الجدودِ *** عادَ في ثوبٍ جديدِ

هِمّةٌ دونَ حدودِ *** وبعزمٍ كالحديدِ

كم تحدَّى من محالٍ *** وتصدَّى لِمَريدِ

لَمْ تَخِبْ رؤيةُ صقر *** قرَّبَتْ كلَّ بعيدِ

والأياديْ البيضُ تترَى *** كحجيجٍ في صعيدِ

حققَّ الأحلامَ قسرًا *** إنْ بِوعدٍ أو وَعيدِ

جَلَّ مَن ولَّاهُ أمرًا *** عَزَّ مِن ركنٍ شديدِ

وقفَ العالمُ يرنو *** لِفتَى العصرِ الوحيدِ

دولةَ التوحيد فامضي *** حيثُ يمضي لا تحيدي

أغدقي خيرًا وَجودي *** أنتِ يا قلبَ الوُجودِ

طبتِ دارًا طبتِ أهلًا *** فاحكمي الدنيا وقودي

نلتِ بالقومِ العُلا لا *** بوَقودٍ أو نُقودِ

أَنجَدَت نجدُ شعوبًا *** كلَّ منكوبٍ شريدِ

أمطرَتْ في كل صوبٍ *** دونَ برقٍ أو رعودِ

لا تُبارَى في البرايا *** بعقولٍ أو زنودِ

صِيْدُها أسمَى ملوكٍ *** جُندُها خيرُ الجنودِ

بندُها أشرفُ بندٍ *** لم يُنَكَّسْ كالبنودِ

والسعوديةُ روحٌ *** وصروحٌ للخلودِ

حاضرٌ يزهو بآتٍ *** وبماضيها التليدِ

بلدُ الأقداسِ ليست *** ببلادٍ للبليدِ

والذي حجَّ إليها *** عادَ منها كالوليدِ

أقدسَ الأوطانِ صُبِّي *** أنهرًا حبِّي وزيدي

وارصدينا للأعادي *** أوصدي الأفقَ وصيدي

أنتِ يا مهوَى فؤادي *** مَورديْ نبعُ وريدي

أنتِ مضمارُ القوافي *** أنتِ لي بيتُ القصيدِ

أَوَمَا أهداكِ قلبي *** كلَّ شعرٍ في رصيدي

حزتِ ما فيْ وسعِ ودِّي *** والسَّعيديُّ سعودي

ردَّدَ القلبُ نشيدي *** لكِ نبضًا فأعيدي

أبشري يا دارَ عزٍّ *** بِمَدَى العمرِ المديدِ