الشبابيون يدعمون ماجد المرزوقي بعد إيقافه سنة

دعم جمهور نادي الشباب، ماجد المرزوقي مدير الاحتراف بالنادي وذلك بعد قرار إيقافه لمدة سنة ومنعه من ممارسة أي نشاط رياضي.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم قررت حرمان المرزوقي من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة سنة مع تغريمه 300 ألف ريال بسبب نشره منشور عبر منصة ” إكس” يتضمن كشف تفاصيل صفقة حسان تمبكتي وانتقاله لـ الهلال في أمر اعتُبر بأنه اتهام وإثارة للرأي العام ضد لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ماذا قال ماجد المرزوقي؟

وكان ماجد المرزوقي، خرج عن صمته يوم 25 أغسطس الماضي كاشفًا كواليس صفقة انتقال حسان تمبكتي من الشباب إلى الهلال حيث تسببت تلك الصفقة في إثارة الجدل في الوسط الرياضي السعودي في الأيام القليلة الماضية.

وقال ماجد المرزوقي عبر حسابه في منصة “إكس”: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أود إفادة الوسط الرياضي عامة ونادي الشباب حاصة أنني قمت بمخاطبة سمو وزير الرياضة الله يحفظه، وشرح كافة الأمور بخصوص الطلب المرفوع على نظام Tms من نادي الهلال”.

وأضاف المرزوقي: “حيث إن نص المادة الـ 12 يقول إن مدير الاحتراف وأوضاع اللاعبين مسؤول عن التالي وهو معالجة عمليات الانتقال المحلية للاعبين في نظام مطابقة الانتقال المحلي والتحقق من جميع الأوراق والمستندات قبل رفعها على النظام، وحيث إن ما أقوم به يعد مسؤولية علي فإني أقوم بالتحقق من جميع الأوراق والمستندات قبل رفعها ولوجود شكوك لدي تم توضيحها لسموه”.

وتابع: “ولما أجده من ضغوط من لجنة الاحتراف في اتحاد القدم السعودي لإكمال الطلب عبر النظام، وحيث أرفقت لسموه جميع المخاطبات التي تم اتخاذها وما وردني من ردود من اللجنة التي تطالبني بإكمال الطلب دون التحقق وإلا فسيتم تطبيق الامتناع عن تنفيذ تعليمات اللجنة حيث إن مخالفتها يعد مخالفة نظامية وفقًا للمادة 65 وهي المادة المعنية بعقوبة مدراء الاحتراف، وعليه طلبت من سمو وزير الرياضة حمايتي كشخص مسؤول يقوم بعمله من جميع الضغوط التي أواجهها، وكذلك توجيهي بما يكون مناسبًا، وعليه أفيد الوسط الرياضي عامة ونادي الشباب خاصة بأنني لن أقبل أي توجيه إلا من سموه الكريم”.