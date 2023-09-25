الشباب يتأهل لثمن نهائي كأس الملك بصعوبة أمام الباطن

تأهل فريق الشباب بصعوبة إلى دور الـ 16 في بطولة كأس الملك، وذلك بعد الفوز مساء الأحد على نادي الباطن بنتيجة هدفين لهدف ضمن مباريات دور الـ 32.

فوز صعب لـ الشباب

وسجل البلجيكي يانيك كاراسكو الهدف الأول لليث في الدقيقة الـ 33، ثم سجل اللاعب برايان أليمان هدف التعادل لنادي الباطن في الدقيقة الـ 38.

وانتهى الشوط الأول من الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بنتيجة هدف لكل فريق.

واستمر التعادل بنتيجة 1/ 1 في الشوط الثاني من الوقت الأصلي ليلجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين.

ونجح كاراسكو في إحراز الهدف الثاني له ولليث في الدقيقة الـ 118 من عمر الشوط الإضافي الثاني.

ونجح الليث في التأهل إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين رفقة أندية التعاون والاتفاق والحزم.