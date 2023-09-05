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قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني

الشباب يتعاقد رسميًّا مع كاراسكو حتى 2026

الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٠ صباحاً
الشباب يتعاقد رسميًّا مع كاراسكو حتى 2026
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي الشباب، مساء الاثنين، عن تعاقده رسميًّا مع النجم البلجيكي يانيك كاراسكو قادمًا من صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني ولمدة 3 مواسم.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الشباب عبر منصة “إكس” صورًا من تعاقد إدارة النادي برئاسة خليف الهويشان مع كاراسكو حتى صيف 2026.

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كاراسكو فضّل الانتقال لنادي الشباب

وينتهي عقد اللاعب البلجيكي صاحب الـ29 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد في صيف عام 2024، ولكنه فضل الرحيل إلى الشباب، رغم اعتماد المدير الفني دييغو سيميوني عليه بشكل أساسي.

على الجانب الآخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي بشكل محبط، حيث تعادل أمام الأخدود وضمك بنتيجة 1/ 1، وخسر أمام الوحدة، النصر والخليج.

كاراسكو شبابي - 2

صفقة تُنهي العثرات

وستنهي الصفقة العثرات التي تعرض لها نادي الشباب في دوري روشن منذ بداية الموسم حيث خسر الليث 3 مباريات من أصل 5 جولات ليتواجد في المركز الـ 17 “قبل الأخير” برصيد نقطتين، كما أن وجود اللاعب في الناحية الهجومية سيفيد الليث وتأتي الصفقة تلبية لمطالب جماهير الشباب بعد تراجع النتائج منذ بداية الموسم.

وكان المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد تحدث عن النجم البلجيكي قبل انتقاله لنادي الشباب قائلًا: “أنا أحب يانيك كاراسكو، لقد قدم دائمًا أفضل ما لديه وأنا ممتن له”.

وواصل المدرب الأرجنتيني تصريحاته بشأن كاراسكو، قائلًا: “لقد شعر بالحاجة إلى المغادرة، رغم أن الأمر ليس رسميًّا، وإذا كان صحيحًا، سنلتقي في الرياض لتناول القهوة لأنني أهتم به”.

كاراسكو شبابي - 3

 

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