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الشباب يحقق أول فوز في دوري روشن على حساب الفيحاء

الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٦ مساءً
الشباب يحقق أول فوز في دوري روشن على حساب الفيحاء
المواطن - فريق التحرير

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي الشباب أول فوز له في بطولة دوري روشن السعودي موسم 2023/2024 وذلك على حساب مضيفه الفيحاء بهدف دون رد.

الفوز الأول لـ الليث 

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، بين الفريقين.

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وفي الشوط الثاني نجح المدافع المغربي رومان سايس في إحراز هدف الفوز لليث بالدقيقة الـ 52 من ضربة رأسية.

وبعد الفوز، أصبح رصيد الليث 5 نقاط في المركز الـ13، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 6 نقاط في المركز التاسع.

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