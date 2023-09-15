الشباب يحقق أول فوز في دوري روشن على حساب الفيحاء

حقق الفريق الكروي الأول بنادي الشباب أول فوز له في بطولة دوري روشن السعودي موسم 2023/2024 وذلك على حساب مضيفه الفيحاء بهدف دون رد.

الفوز الأول لـ الليث

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني نجح المدافع المغربي رومان سايس في إحراز هدف الفوز لليث بالدقيقة الـ 52 من ضربة رأسية.

وبعد الفوز، أصبح رصيد الليث 5 نقاط في المركز الـ13، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 6 نقاط في المركز التاسع.