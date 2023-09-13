الشباب يعلن موعد وصول رومان سايس

كشف نادي الشباب عن موعد وصول النجم المغربي رومان سايس، إلى السعودية، تمهيدًا لبدء مشواره رسميًا مع الفريق الأول لكرة القدم.

رومان سايس يصل اليوم

وأوضح نادي الشباب عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن رومان سايس سيصل إلى الرياض، مساء الوم الأربعاء، بعد الانضمام إلى صفوفه لمدة موسم على سبيل الإعارة، قادمًا من السد القطري.

كما حرصت إدارة نادي الشباب على تقديم الشكر لنظيرتها في السد القطري، لتعاونهم على سرعة إنهاء إجراءات اللاعب المغربي الدولي.

وتطمح الجماهير الشبابية في ظهور رومان سايس بشكل مميز، والمساهمة في تحسين النتائج، بعد البداية المحبطة للفريق الأول لكرة القدم في دوري روشن السعودي، حيث خسر 3 مباريات وتعادل مرتين.

وشارك رومان سايس صاحب الـ33 عامًا، في 25 مباراة بالدوري القطري الموسم الماضي، وسجل هدفًا وقدم تمريرة حاسمة، وبلغت نسبة نجاح تمريراته 82%، ومعدل الكرات الطويلة الناجحة 5 كرات لكل مباراة.

الشباب يُلاقي الفيحاء

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة نظيره الفيحاء، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد نقطتين فقط، فيما يتواجد الفيحاء في المركز الثامن برصيد 6 نقاط.