الشباب يواجه روما الإيطالي في احتفالية اليوبيل الماسي

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن مواجهة نادي الشباب وديًّا لنادي روما الإيطالي، وذلك في احتفالية الليث باليوبيل الماسي.

وقال آل الشيخ عبر حسابه في منصة “إكس”: “جمهور الشباب، شيخ الأندية هناك احتفالية باليويبل الماسي للنادي بمباراة مع روما الإيطالي، بالتوفيق إن شاء الله”.

ويستعد الليث لمواجهة نادي الهلال اليوم في الجولة الثامنة من بطولة دوري روشن.