الشباب يواجه روما الإيطالي في احتفالية اليوبيل الماسي جو بايدن: ديمقراطيتنا في خطر 2500 مهاجر بين غريق ومفقود خلال عام 2023 طلاب مدرسة بجازان يستقبلون معلمهم المتقاعد باحتفاء وأحضان الجوازات تستقبل الحالات الطارئة والإنسانية أثناء فترة تحديث أنظمة أبشر تركي آل الشيخ: الهلال يخوض مبارياته في ملعب بوليفارد هول وتسميته بـ Kingdom arena تدريب روبوت الدردشة الجديد من ميتا على منشورات فيسبوك وإنستجرام القناة الناقلة لـ مباراة الأهلي وسان جورج البرق ينطلق من السحب إلى الأرض والعكس صحيح الثقافة تدعم المؤلفين المستقلين في معرض الرياض للكتاب
أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن مواجهة نادي الشباب وديًّا لنادي روما الإيطالي، وذلك في احتفالية الليث باليوبيل الماسي.
وقال آل الشيخ عبر حسابه في منصة “إكس”: “جمهور الشباب، شيخ الأندية هناك احتفالية باليويبل الماسي للنادي بمباراة مع روما الإيطالي، بالتوفيق إن شاء الله”.
ويستعد الليث لمواجهة نادي الهلال اليوم في الجولة الثامنة من بطولة دوري روشن.
جمهور نادي الشباب … شيخ الاندية … في موسم الرياض هناك احتفالية باليوبيل الماسي للنادي بمباراة مع نادي روما الايطالي … بالتوفيق ان شاءالله 🇸🇦❤️
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 28, 2023