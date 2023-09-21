الشباب يواصل نتائجه الإيجابية برباعية في الحزم

فاز الفريق الكروي الأول بنادي الشباب على ضيفه الحزم بنتيجة 4/ 1، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

رباعية لـ الشباب

وكان اللاعب البلجيكي يانيك كاراسكو سجل الهدف الأول لليث في الدقيقة الـ 45 من الشوط الأول، ثم أضاف اللاعب فواز الصقور الهدف الثاني لـ الليث في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني أضاف الليث الهدف الثالث عبر اللاعب الأرجنتيني إيفر بانيجا في الدقيقة الـ 49 ثم قلص اللاعب أنطونيو دي كارفايو الفارق لـ الحزم بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة الـ 66.

وعند حلول الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، سجل اللاعب بانيجا الهدف الرابع.

وبعد المباراة، أصبح رصيد الشباب 8 نقاط في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد الحزم عند 3 نقاط في المركز الـ 18 والأخير.