الشباب يُقيل مارسيل كايزر

أعلن نادي الشباب قبل قليل عن إقالة المدرب الهولندي مارسيل كايزر من تدريب الفريق الكروي الأول بسبب سوء النتائج.

وقال النادي في بيان عبر حسابه في منصة ” إكس” : ” أعلنت إدارة نادي الشباب المكلفة عن إنهاء عقد المدرب كايزر وجهازه الفني بالتراضي كما كلفت الإدارة، المدرب الأرجنتيني خوان براون وجهازه الفني بتولي مهمة الإشراف على تدريب الفريق الكروي الأول.

مسيرة مارسيل كايزر

وكان كايزر تولى مهمة تدريب الشباب يوم 27 يوليو الماضي، كما سبق له تدريب أندية أياكس أمستردام الهولندي في عام 2017 وتدريب نادي الجزيرة الإماراتي على مرتين حيث كانت الأولى في عام 2018 والثانية من 2019 إلى عام 2023، بينما تولى تدريب فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي في موسم 2018/ 2019.

كما تولى مسؤولية تدريب الفريق في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية التي أُقيمت في السعودية في أغسطس الماضي.

ولم يحقق نادي الشباب حتى الآن أي فوز في دوري روشن حيث خسر 3 مباريات وتعادل في مباراتين بعد مرور 5 جولات.