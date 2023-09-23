الشربتلي ودنيا أبو طالب يرفعان العلم السعودي في افتتاح هانغتشو 2022

كشفت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، عن هوية حاملي العلم السعودي خلال حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية “هانغتشو 2022″، اليوم السبت.

الشربتلي ودنيا أبو طالب يرفعان العلم السعودي

وأعلنت اللجنة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، عن اعتماد اختيار الفارس أحمد الشربتلي، وصاحبة برونزية العالم في التايكوندو، دنيا أبو طالب، لرفع العلم السعودي في حفل افتتاح “هانغتشو 2022”.

ومن المقرر أن تُقام منافسات دورة الألعاب الآسيوية في مدينة هانغتشو الصينية، خلال الفترة من 23 سبتمبر وحتى الثامن من أكتوبر؛ بمشاركة أكثر من 12 ألف رياضي ورياضية يمثلون 45 دولة آسيوية.

السعودية تشارك في 19 لعبة

ويمثل السعودية في دورة الألعاب الآسيوية، 193 رياضيًا ورياضية، يشاركون في 19 لعبة، وهي؛ كرة القدم، كرة السلة 5×5، كرة اليد، ألعاب القوى، الفروسية، السهام، المبارزة، الرماية، والتجديف.

كما تتضمن قائمة الرياضات السعودية في “هانغتشو 2022″، المصارعة، الملاكمة، التايكوندو، الجوجيتسو، الكاراتيه، الكوراش، كرة الطاولة، التنس، الجولف، والرياضات الإلكترونية.