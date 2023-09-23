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الشربتلي ودنيا أبو طالب يرفعان العلم السعودي في افتتاح هانغتشو 2022

السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٠ مساءً
الشربتلي ودنيا أبو طالب يرفعان العلم السعودي في افتتاح هانغتشو 2022
المواطن - فريق التحرير

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كشفت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، عن هوية حاملي العلم السعودي خلال حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية “هانغتشو 2022″، اليوم السبت.

الشربتلي ودنيا أبو طالب يرفعان العلم السعودي

وأعلنت اللجنة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، عن اعتماد اختيار الفارس أحمد الشربتلي، وصاحبة برونزية العالم في التايكوندو، دنيا أبو طالب، لرفع العلم السعودي في حفل افتتاح “هانغتشو 2022”.

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ومن المقرر أن تُقام منافسات دورة الألعاب الآسيوية في مدينة هانغتشو الصينية، خلال الفترة من 23 سبتمبر وحتى الثامن من أكتوبر؛ بمشاركة أكثر من 12 ألف رياضي ورياضية يمثلون 45 دولة آسيوية.

أحمد الشربتلي ودنيا أبو طالب
الشربتلي ودنيا أبو طالب – المصدر @saudiolympic

السعودية تشارك في 19 لعبة

ويمثل السعودية في دورة الألعاب الآسيوية، 193 رياضيًا ورياضية، يشاركون في 19 لعبة، وهي؛ كرة القدم، كرة السلة 5×5، كرة اليد، ألعاب القوى، الفروسية، السهام، المبارزة، الرماية، والتجديف.

هانغتشو 2022
شعار النسخة الحالية من دورة الألعاب الآسيوية

كما تتضمن قائمة الرياضات السعودية في “هانغتشو 2022″، المصارعة، الملاكمة، التايكوندو، الجوجيتسو، الكاراتيه، الكوراش، كرة الطاولة، التنس، الجولف، والرياضات الإلكترونية.

شعار هانغتشو 2022
شعار النسخة الحالية من دورة الألعاب الآسيوية

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