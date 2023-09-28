Icon

انشغل بالهاتف فخرج القطار عن مساره بالهند Icon تركي آل الشيخ لجماهير الهلال: نشر شعار موسم الرياض يُسهل مفاوضات الملعب Icon جماهير الهلال: فريقنا يستحق ملعب مثل البوليفارد هول Icon بايدن: هناك شيء خطير يحدث في أمريكا Icon عدد من مروجي المخدرات في قبضة رجال المكافحة Icon فينزويلية تستخدم حيلة بارعة لعبور الحدود مع أمريكا Icon أمانة العاصمة المقدسة تعتمد مخطط روشن بمساحة 2.5 مليون م2 Icon ناديان من دوري روشن قد يستغلان أزمة فيكتور أوسيمين مع نابولي Icon زلزال يهز جزيرة إيفيا اليونانية بقوة 3.5 درجة Icon أول جلسة استماع رسمية لعزل الرئيس جو بايدن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
أفضل شجرة إنجليزية عام 2016

الشرطة البريطانية تعتقل صبيًّا قطع شجرة عمرها 200 عام

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٠ مساءً
الشرطة البريطانية تعتقل صبيًّا قطع شجرة عمرها 200 عام
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكدت صحيفة الجارديان، أن السلطات البريطانية اعتقلت، اليوم الخميس، صبيًّا على خلفية ما وصفته بالقطع المتعمد لشجرة شهيرة، كانت قائمة منذ نحو 200 عام، بجانب سور هادريان الروماني الشهير شمالي إنجلترا.

أضرار جنائية

وفي وقت مبكر من الخميس، أظهرت صور من المكان أن الشجرة قطعت قرب قاعدة جذعها، بينما كان الجزء المتبقي منها مطروحًا جانبها.

قد يهمّك أيضاً
إنتاج 100 ألف سيارة أولى خطوات مصنع لوسيد في السعودية

إنتاج 100 ألف سيارة أولى خطوات مصنع لوسيد في السعودية

الجوازات تطلق ختمًا خاصًّا بمناسبة اليوم الوطني

الجوازات تطلق ختمًا خاصًّا بمناسبة اليوم الوطني

وذكرت شرطة نورثمبريا أن مراهقًا اعتقل للاشتباه في تسببه في أضرار جنائية، وقالت القوة: إنه محتجز لدى الشرطة ويتعاون مع التحقيق.

وتابعت في بيان أن الشجرة معلم شهير عالميًّا، والعمل التخريبي تسبب في صدمة وغضب يمكن تفهمه في وسط المجتمع المحلي وخارجه.

أفضل شجرة إنجليزية عام 2016

وأوضح الضابط كيفن وارنج أن هذا يوم حزين للغاية. الشجرة كانت بارزة في الجزء الشمال الشرقي، واستمتع بها الكثيرون سواء كانوا يعيشون هنا أو من زوار المكان.

وطلبت سلطات متنزه نورثمبرلاند الوطني من الجمهور عدم زيارة الشجرة المقطوعة، التي اختيرت كأفضل شجرة إنجليزية عام 2016.

في كل عام يتوافد آلاف الزوار على سور هادريان، وهو أحد مواقع التراث العالمي المدرجة بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بلينكن: روسيا مزقت ميثاق الأمم المتحدة
العالم

بلينكن: روسيا مزقت ميثاق الأمم المتحدة

العالم
الاتحاد يهزم الوحدة بثلاثية وينفرد بصدارة دوري روشن
الرياضة

الاتحاد يهزم الوحدة بثلاثية وينفرد بصدارة دوري...

الرياضة
المنظفات تزيد خطر الإصابة بالسرطان
صحة وطب‎

المنظفات تزيد خطر الإصابة بالسرطان

صحة وطب‎
تنفيذ مخرج من طريق الملك سعود لحل مشكلة التزاحم
السعودية اليوم

تنفيذ مخرج من طريق الملك سعود لحل...

السعودية اليوم
الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس ملاوي
السعودية اليوم

الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس ملاوي

السعودية اليوم
اليوم.. بدء التقديم على وظائف حرس الحدود
حصاد اليوم

اليوم.. بدء التقديم على وظائف حرس الحدود

حصاد اليوم
جماهير الأهلي تطالب بضم متعب الحربي
الرياضة

جماهير الأهلي تطالب بضم متعب الحربي

الرياضة
صرف دعم سبتمبر من حساب المواطن الأحد
السعودية اليوم

صرف دعم سبتمبر من حساب المواطن الأحد

السعودية اليوم