الشرطة البريطانية تعتقل صبيًّا قطع شجرة عمرها 200 عام

أكدت صحيفة الجارديان، أن السلطات البريطانية اعتقلت، اليوم الخميس، صبيًّا على خلفية ما وصفته بالقطع المتعمد لشجرة شهيرة، كانت قائمة منذ نحو 200 عام، بجانب سور هادريان الروماني الشهير شمالي إنجلترا.

أضرار جنائية

وفي وقت مبكر من الخميس، أظهرت صور من المكان أن الشجرة قطعت قرب قاعدة جذعها، بينما كان الجزء المتبقي منها مطروحًا جانبها.

وذكرت شرطة نورثمبريا أن مراهقًا اعتقل للاشتباه في تسببه في أضرار جنائية، وقالت القوة: إنه محتجز لدى الشرطة ويتعاون مع التحقيق.

وتابعت في بيان أن الشجرة معلم شهير عالميًّا، والعمل التخريبي تسبب في صدمة وغضب يمكن تفهمه في وسط المجتمع المحلي وخارجه.

أفضل شجرة إنجليزية عام 2016

وأوضح الضابط كيفن وارنج أن هذا يوم حزين للغاية. الشجرة كانت بارزة في الجزء الشمال الشرقي، واستمتع بها الكثيرون سواء كانوا يعيشون هنا أو من زوار المكان.

وطلبت سلطات متنزه نورثمبرلاند الوطني من الجمهور عدم زيارة الشجرة المقطوعة، التي اختيرت كأفضل شجرة إنجليزية عام 2016.

في كل عام يتوافد آلاف الزوار على سور هادريان، وهو أحد مواقع التراث العالمي المدرجة بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).