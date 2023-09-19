Icon

وزير الطاقة: سلوك أوبك بلس لا يختلف عن البنوك المركزية Icon قصة قرية ليبية اختفت من الخريطة بعد إعصار دانيال Icon إطلاق التحقق المهني للتأكد من مؤهلات العمالة الوافدة Icon وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية لمحافظة العلا Icon أمانة القصيم تعلن عن وظائف شاغرة عبر تمهير Icon الحياة الفطرية: فيديو النمر المتداول تم تصويره بالخارج Icon ناصر الشمراني: نيمار كان عالة على الهلال Icon الصحة الخليجي ينبه من خطر استهلاك البلاستيك Icon تشكيل نادي النصر المتوقع لمواجهة بيرسبوليس Icon نيابة عن الملك سلمان.. وزير الاقتصاد يرأس وفد السعودية بقمة أهداف التنمية المستدامة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
في عدد من التخصصات

الشركة العالمية للصناعات البحرية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:١٥ مساءً
الشركة العالمية للصناعات البحرية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الشركة العالمية للصناعات البحرية (IMI) بمدينة رأس الخير وهي إحدى شركات (أرامكو السعودية)  عن توفر وظائف شاغرة للعمل في مختلف المجالات (إدارية ومالية وتقنية وهندسية) على المسميات والتفاصيل التالية:

الوظائف المتاحة:

– محاسب
– محلل مالي أول
– مدير مصادر
– رئيس قسم إدارة العقود
– محلل علاقات الموردين
– أخصائي أول إدارة الموارد
– مسؤول مشتريات أول
– مدير مشتريات العقود
– أخصائي العمليات اللوجستية
– أخصائي التخطيط ومراقبة المخزون
– محلل أمن المعلومات
– مسؤول نظام تخطيط موارد المؤسسات
– مهندس بحري
– مهندس تخطيط
– مهندس مصادر أول
– مهندس أول مراقبة التكاليف
– ووظائف أخرى ..

قد يهمّك أيضاً
شفافية وموثوقية.. ضم الإعلام بأنواعه تحت مظلة واحدة

شفافية وموثوقية.. ضم الإعلام بأنواعه تحت مظلة واحدة

مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة إلى ليبيا

مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة إلى ليبيا

التخصصات المطلوبة:

– القانون
– العدالة الجنائية
– إدارة الأعمال
– اللغة الإنجليزية
– الموارد البشرية
– الإدارة العامة
– نظم معلومات إدارية
– تقنية المعلومات
– علوم الحاسب
– الهندسة (عام)
– الهندسة الميكانيكية
– الهندسة الكهربائية
– هندسة التحكم
– هندسة الإنشاءات
– هندسة الإلكترونيات
– الهندسة البحرية
– هندسة الطاقة
– علوم الفيزياء
– الرياضيات
– إدارة المشاريع
– دبلوم إداري
– دبلوم هندسة ميكانيكية
– دبلوم هندسة مدنية
– تخصصات أخرى

الشروط:

– أن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهلات والخبرات الموضحة في الوصف الوظيفي.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– القدرة على العمل تحت الضغط وساعات إضافية (مع التعويض).

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع الوطنية
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع الوطنية

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في طيران أديل
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في طيران أديل

وظائف
إنشاء محطة التحويل الكهربائي في حفر الباطن الصناعية
آخر الاخبار

إنشاء محطة التحويل الكهربائي في حفر الباطن...

آخر الاخبار
وظائف بـ الهيئة العامة للإحصاء
حصاد اليوم

وظائف بـ الهيئة العامة للإحصاء

حصاد اليوم
سفيان أمرابط على رادار مانشستر يونايتد
الرياضة

سفيان أمرابط على رادار مانشستر يونايتد

الرياضة
ترميم 61 منزلًا لأسر محتاجة بأيدٍ سعودية
حصاد اليوم

ترميم 61 منزلًا لأسر محتاجة بأيدٍ سعودية

حصاد اليوم
فيفا يستعيد ذكرى مواجهة الاتحاد والأهلي المونديالية
الرياضة

فيفا يستعيد ذكرى مواجهة الاتحاد والأهلي المونديالية

الرياضة
طريقة تعديل المؤهل الدراسي في أبشر
السعودية اليوم

طريقة تعديل المؤهل الدراسي في أبشر

السعودية اليوم