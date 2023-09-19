الشركة العالمية للصناعات البحرية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

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أعلنت الشركة العالمية للصناعات البحرية (IMI) بمدينة رأس الخير وهي إحدى شركات (أرامكو السعودية) عن توفر وظائف شاغرة للعمل في مختلف المجالات (إدارية ومالية وتقنية وهندسية) على المسميات والتفاصيل التالية:
– محاسب
– محلل مالي أول
– مدير مصادر
– رئيس قسم إدارة العقود
– محلل علاقات الموردين
– أخصائي أول إدارة الموارد
– مسؤول مشتريات أول
– مدير مشتريات العقود
– أخصائي العمليات اللوجستية
– أخصائي التخطيط ومراقبة المخزون
– محلل أمن المعلومات
– مسؤول نظام تخطيط موارد المؤسسات
– مهندس بحري
– مهندس تخطيط
– مهندس مصادر أول
– مهندس أول مراقبة التكاليف
– ووظائف أخرى ..
– القانون
– العدالة الجنائية
– إدارة الأعمال
– اللغة الإنجليزية
– الموارد البشرية
– الإدارة العامة
– نظم معلومات إدارية
– تقنية المعلومات
– علوم الحاسب
– الهندسة (عام)
– الهندسة الميكانيكية
– الهندسة الكهربائية
– هندسة التحكم
– هندسة الإنشاءات
– هندسة الإلكترونيات
– الهندسة البحرية
– هندسة الطاقة
– علوم الفيزياء
– الرياضيات
– إدارة المشاريع
– دبلوم إداري
– دبلوم هندسة ميكانيكية
– دبلوم هندسة مدنية
– تخصصات أخرى
– أن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهلات والخبرات الموضحة في الوصف الوظيفي.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– القدرة على العمل تحت الضغط وساعات إضافية (مع التعويض).
التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا