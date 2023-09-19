الشركة العالمية للصناعات البحرية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

أعلنت الشركة العالمية للصناعات البحرية (IMI) بمدينة رأس الخير وهي إحدى شركات (أرامكو السعودية) عن توفر وظائف شاغرة للعمل في مختلف المجالات (إدارية ومالية وتقنية وهندسية) على المسميات والتفاصيل التالية:

الوظائف المتاحة:

– محاسب

– محلل مالي أول

– مدير مصادر

– رئيس قسم إدارة العقود

– محلل علاقات الموردين

– أخصائي أول إدارة الموارد

– مسؤول مشتريات أول

– مدير مشتريات العقود

– أخصائي العمليات اللوجستية

– أخصائي التخطيط ومراقبة المخزون

– محلل أمن المعلومات

– مسؤول نظام تخطيط موارد المؤسسات

– مهندس بحري

– مهندس تخطيط

– مهندس مصادر أول

– مهندس أول مراقبة التكاليف

– ووظائف أخرى ..

التخصصات المطلوبة:

– القانون

– العدالة الجنائية

– إدارة الأعمال

– اللغة الإنجليزية

– الموارد البشرية

– الإدارة العامة

– نظم معلومات إدارية

– تقنية المعلومات

– علوم الحاسب

– الهندسة (عام)

– الهندسة الميكانيكية

– الهندسة الكهربائية

– هندسة التحكم

– هندسة الإنشاءات

– هندسة الإلكترونيات

– الهندسة البحرية

– هندسة الطاقة

– علوم الفيزياء

– الرياضيات

– إدارة المشاريع

– دبلوم إداري

– دبلوم هندسة ميكانيكية

– دبلوم هندسة مدنية

– تخصصات أخرى

الشروط:

– أن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهلات والخبرات الموضحة في الوصف الوظيفي.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– القدرة على العمل تحت الضغط وساعات إضافية (مع التعويض).

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا