الشمس لن تشرق إلا بعد 170 يومًا على هذه الأماكن السفير السديري من رام الله: صباح الخير والأمل صدور نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور عبر البطاقة الرقمية رفع نسبة دعم التوظيف إلى 50% في 160 مهنة ثقافية وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية وظائف شاغرة لدى مطارات الدمام طريقة تحديث الصكوك إلكترونيًا عبر البورصة العقارية وظائف شاغرة لدى طيران الرياض الخطيب: نتوقع الوصول لـ 3 ملايين سائح صيني سنويًا التخصصي ينجح في إجراء أول زراعة كبد كاملة بالروبوت
كشف الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، أن اليوم تغرب الشمس ولن تشرق إلا بعد 170 يومًا وذلك على بعض المناطق.
وقال المسند في منشور على حسابه بمنصة “إكس” إن الشمس تغرب اليوم ولن تشرق إلا بعد 170 يومًا أي في 15 مارس المقبل وذلك في الأماكن الواقعة على دائرة عرض 89 درجة شمالًا.
كما أشار إلى أن اليوم الموافق 27 سبتمبر يشهد تساوي الليل والنهار، مؤكدًا أن هذه الظاهرة تحدث في السنة مرتين.
وقال المسند “يتساوى الليل والنهار في السنة مرتين، لكل منهما 12 ساعة، ويكون وقتا شروق الشمس وغروبها متماثلين في 15 مارس و 27/28 سبتمبر ±1 دقيقة”.
وأضاف أنه في هذا الأسبوع يرفع الأذان لصلاة المغرب في مكة المكرمة والمدينة المنورة في وقت واحد تقريباً.