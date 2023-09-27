‏الشمس لن تشرق إلا بعد 170 يومًا على هذه الأماكن

كشف الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، أن اليوم تغرب الشمس ولن تشرق إلا بعد 170 يومًا وذلك على بعض المناطق.

غروب الشمس

وقال المسند في منشور على حسابه بمنصة “إكس” إن الشمس تغرب اليوم ولن تشرق إلا بعد 170 يومًا أي في 15 مارس المقبل وذلك في الأماكن الواقعة على دائرة عرض 89 درجة شمالًا.

تساوي الليل والنهار

كما أشار إلى أن اليوم الموافق 27 سبتمبر يشهد تساوي الليل والنهار، مؤكدًا أن هذه الظاهرة تحدث في السنة مرتين.

وقال المسند “يتساوى الليل والنهار في السنة مرتين، لكل منهما 12 ساعة، ويكون وقتا شروق الشمس وغروبها متماثلين في 15 مارس و 27/28 سبتمبر ±1 دقيقة”.

وأضاف أنه في هذا الأسبوع يرفع الأذان لصلاة المغرب في مكة المكرمة والمدينة المنورة في وقت واحد تقريباً.