Icon

الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيسة تنزانيا Icon عرض اتحادي بـ200 مليون إسترليني لضم محمد صلاح Icon أكاديمية طويق تتيح 8 مجالات في حملة خذ العلم Icon فيفا يستعيد ذكرى مواجهة الاتحاد والأهلي المونديالية Icon الاتحاد الآسيوي يعلن إقامة مباريات فرق السعودية وإيران على أراضيهما Icon مدني الرياض يخمد حريقًا في 3 ورش بالصناعية القديمة Icon الشنيف: أول إقالة في دوري روشن تمت! Icon 6 أسباب تؤدي إلى نزيف العين Icon الشهراني: محمد كنو مستمر مع الهلال Icon درجات الحرارة تصل 49 مئوية على منطقتين غدًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد أنباء رحيله هذا الصيف

الشهراني: محمد كنو مستمر مع الهلال

الإثنين ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٨ مساءً
الشهراني: محمد كنو مستمر مع الهلال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حسم رفيع الشهراني، وكيل أعمال النجم محمد كنو، الجدل الذي أُثير مؤخرًا بشأن رحيله عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الميركاتو الصيفي الحالي.

محمد كنو مستمر

وعلق رفيع الشهراني على هذه الأنباء، قائلًا: “من باب التنويه فقط.. لا صحة لما يتم تداوله مؤخراً من كسر عقد أو انتقال لموكلي محمد كنو لأندية أخرى”.

قد يهمّك أيضاً
عقبات واجهت أولياء الأمور مع بداية العام الدراسي بينها حجم الكتب

عقبات واجهت أولياء الأمور مع بداية العام الدراسي بينها حجم الكتب

وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

محمد كنو
كنو – المصدر @Alhilal_FC

وتابع الشهراني عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”: “حالياً اللاعب عقده مستمر في نادي الهلال؛ وهو في مهمة وطنية.. وأتمنى التوفيق له ولزملائه بمعسكر الأخضر إن شاء الله”.

وكان محمد كنو صاحب الـ28 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في صيف عام 2017، قادمًا من الاتفاق، ويمتد تعاقده الحالي مع الأزرق حتى 2025، ويُعد من الركائز الأساسية في تشكيلته.

محمد كنو
كنو – المصدر @UAFAAC

ضم كنو على طريقة البريكان

وجاء توضيح الشهراني، بعدما أكدت تقارير أن محمد كنو سينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على طريقة المهاجم الدولي فراس البريكان، المنتقل حديثًا لصفوف الراقي، قادمًا من الفتح.

وتعاقد النادي الأهلي مع فراس البريكان، بعدما كسر عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، الأمر الذي أثار الجدل بشأن إمكانية ضم كنو قبل نهاية الميركاتو الصيفي، نظرًا لحاجة الراقي للاعب وسط محلي.

فراس البريكان
البريكان – المصدر @FatehClub

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أسماء القتلى على طائرة فاغنر المنكوبة
العالم

أسماء القتلى على طائرة فاغنر المنكوبة

العالم
تفاصيل عرض الهلال لضم عثمان ديمبلي
الرياضة

تفاصيل عرض الهلال لضم عثمان ديمبلي

الرياضة
أمطار غزيرة وبرد وسيول في 5 مناطق
السعودية اليوم

أمطار غزيرة وبرد وسيول في 5 مناطق

السعودية اليوم
ورود وهدايا للطلاب في أول أيام العودة بالطائف
السعودية اليوم

ورود وهدايا للطلاب في أول أيام العودة...

السعودية اليوم
الأكاديمية الوطنية للبناء تعلن عن فرص تدريب وتوظيف
حصاد اليوم

الأكاديمية الوطنية للبناء تعلن عن فرص تدريب...

حصاد اليوم
إيقاف وافد حاول تهريب نصف مليون ريال مخبأة بطريقة سرية داخل حقيبة
أخبار رئيسية

إيقاف وافد حاول تهريب نصف مليون ريال...

أخبار رئيسية
ختام تمرين جاهزية القوات المشتركة للوصول لمرحلة القدرات العملياتية الأولية
السعودية اليوم

ختام تمرين جاهزية القوات المشتركة للوصول لمرحلة...

السعودية اليوم
غضب وصراخ سائحة خليجية تعرضت لمضايقة داخل مطعم بتركيا
العالم

غضب وصراخ سائحة خليجية تعرضت لمضايقة داخل...

العالم