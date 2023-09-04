الشهراني: محمد كنو مستمر مع الهلال

حسم رفيع الشهراني، وكيل أعمال النجم محمد كنو، الجدل الذي أُثير مؤخرًا بشأن رحيله عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الميركاتو الصيفي الحالي.

محمد كنو مستمر

وعلق رفيع الشهراني على هذه الأنباء، قائلًا: “من باب التنويه فقط.. لا صحة لما يتم تداوله مؤخراً من كسر عقد أو انتقال لموكلي محمد كنو لأندية أخرى”.

وتابع الشهراني عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”: “حالياً اللاعب عقده مستمر في نادي الهلال؛ وهو في مهمة وطنية.. وأتمنى التوفيق له ولزملائه بمعسكر الأخضر إن شاء الله”.

وكان محمد كنو صاحب الـ28 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في صيف عام 2017، قادمًا من الاتفاق، ويمتد تعاقده الحالي مع الأزرق حتى 2025، ويُعد من الركائز الأساسية في تشكيلته.

ضم كنو على طريقة البريكان

وجاء توضيح الشهراني، بعدما أكدت تقارير أن محمد كنو سينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على طريقة المهاجم الدولي فراس البريكان، المنتقل حديثًا لصفوف الراقي، قادمًا من الفتح.

وتعاقد النادي الأهلي مع فراس البريكان، بعدما كسر عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، الأمر الذي أثار الجدل بشأن إمكانية ضم كنو قبل نهاية الميركاتو الصيفي، نظرًا لحاجة الراقي للاعب وسط محلي.