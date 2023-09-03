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بعد انضمامه إلى صفوف الأهلي

الشيخي: فراس البريكان أفضل مهاجم سعودي حاليًا

الأحد ٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٨ مساءً
الشيخي: فراس البريكان أفضل مهاجم سعودي حاليًا
المواطن - فريق التحرير

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أشاد مدير المركز الإعلامي بالنادي الأهلي سابقًا، محمد الشيخي بصفقة انضمام نجم الفتح والمنتخب السعودي، فراس البريكان إلى صفوف الراقي، مؤكدًا أنها تُساهم في عملية التصحيح.

الشيخي يُعلق على صفقة فراس البريكان

وأعلن النادي الأهلي، مساء اليوم الأحد، عن تعاقده رسميًا مع فراس البريكان في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث سيُمثل صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة 5 سنوات قادمة.

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وقال: “استقطاب فراس البريكان أفضل مهاجم سعودي حالياً صفقة مميزة للأهلي تسهم في التصحيح وفي تخفيف آلام الأهلاويين بعد الهزيمة الثقيلة من الفتح، ستتجاوز معضلتك الفنية والعناصرية نوعاً ما إذا عززت مراكزك بنجوم وبدلاء جيدين”.

فراس البريكان
البريكان – المصدر @SPL

وتابع الشيخي عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، قائلًا: “لذلك دائماً ما ندعو أصحاب القرار كنوع من العلاج للثغرات الاتجاه للسوق المحلي لإبرام أفضل الصفقات في كل المراكز كي يستطيع الأهلي الوقوف على قدمه بثبات”.

ويُعد فراس البريكان من أبرز المهاجمين السعوديين حاليًا، ويُقدم مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل 4 أهداف، ليحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين.

فراس البريكان
البريكان – المصدر @FatehClub

الأهلي في دوري روشن

على الجانب الآخر، لعب الأهلي ضد نظيره الفتح بالأمس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، وتعرض الراقي لأول هزيمة له هذا الموسم، وخسر بنتيجة 5\1، ليتجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز الرابع.

الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

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