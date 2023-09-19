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250 كجم نفايات ينتجها الفرد سنوياً

الصحة الخليجي ينبه من خطر استهلاك البلاستيك

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٦ مساءً
الصحة الخليجي ينبه من خطر استهلاك البلاستيك
المواطن - واس

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فعّل مجلس الصحة الخليجي, اليوم الخليجي لصحة البيئة، التي تمثل فرصة لتوعية الجمهور بأهمية الحفاظ على البيئة وتحفيزهم على اتخاذ خطوات فعالة للحد من التلوث والاستدامة، وذلك في إطار جهود المجلس للحفاظ على صحة البيئة والحد من التأثيرات السلبية عليها.

وأشار مجلس الصحة الخليجي إلى أن متوسط ما ينتجه الفرد من النفايات الصلبة يصل إلى 250 كيلوجراماً سنويًا، وأن 80% من هذه النفايات تتمثل في مخلفات البلاستيك، وتعـد هذه الأرقام مؤشراً واضحاً على الضرر البيئي الناجم عن الاستهلاك غير المستدام للمواد البلاستيكية وتراكم النفايات في البيئة، ولمواجهة هذا التحدي البيئي.

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إجراءات بسيطة

ودعا المجلس الأفراد إلى تقليل استهلاك البلاستيك والنفايات بشكل عام من خلال اتباع عدة إجراءات بسيطة، من بين هذه الإجراءات، يُفضل استخدام الفواتير الإلكترونية بدلاً من الفواتير الورقية واستخدام المناشف بدلاً من المناديل الورقية عند التنظيف، أيضاً يمكن استخدام بقايا الأطعمة كسماد للتربة بدلاً من رميها في سلة النفايات، واستخدام الأكياس القماشية عند التسوق بدلاً من الأكياس البلاستيكية التي تسبب التلوث البيئي، حيث تعكس هذه الإجراءات البسيطة التزاماً فعّالاً يمكن للأفراد تطبيقه في حياتهم اليومية للمساهمة في الحفاظ على صحة البيئة وتقليل العبء البيئي.

ويشير مجلس الصحة الخليجي إلى أن تبني هذه العادات الصديقة للبيئة يمكن أن تسهم بشكل كبير في الحفاظ على جمال ونقاء بيئتنا.

ويأتي هذا النشاط ضمن جهود مجلس الصحة الخليجي لتعزيز الوعي بقضايا صحة البيئة والمحافظة على البيئة الخليجية الفريدة.

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