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بهدف تعزيز الصحة النفسية لدى الطلاب بجميع المراحل

الصحة تطلق حملة توعوية للحد من التنمر في جميع المدارس

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٠ صباحاً
الصحة تطلق حملة توعوية للحد من التنمر في جميع المدارس
المواطن - فريق التحرير

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أطلقت وزارة الصحة حملة توعوية للحد من التنمر في المدارس، وذلك بهدف تعزيز الصحة النفسية لدى الطلاب بجميع المراحل والحد من ظاهرة التنمر.

وأوضحت الصحة، أن الحملة تهدف إلى تعريف الطلاب بأشكال التنمر وآثاره وكيفية التعامل معه، كما تهدف إلى توعية أولياء الأمور والأسر بخطورة التنمر وأهمية دورهم في التعامل معها والتصدّي لها.

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ضعف التحصيل الدراسي

وأشارت إلى أن أهم العلامات التي تدل على تعرض الطالب للتنمر هي الإصابات الجسدية، ضعف التحصيل الدراسي، وكذلك القلق والتقلبات المزاجية إلى جانب التغيير في عادات الأكل.

وشددت الصحة على أهمية التوعية للوقاية من التنمر، حيث تشمل الإجراءات الوقائية في تعريف الطلاب بأشكال التنمر وآثاره وتعليمهم كيفية التعامل مع التنمر مع أهمية توعية أولياء الأمور والأسر بخطورة التنمر من خلال مراقبة تصرفات أبنه والتي تدل لتعرضه للتنمر وتثقيفه عن هذا السلوك الخاطئ وكيفية التصرف عند حدوث ذلك عليه.

عدم الصمت والتواصل

وفي هذا السياق، دعت الوزارة الطلاب الذين يتعرضون للتنمر إلى عدم الصمت والتواصل مع معلميهم أو أولياء أمورهم أو أي شخص آخر يثقون به، وكذلك تجاهل المتنمر والابتعاد عنه وعدم الرد عليه، مع أهمية عدم البقاء وحيداً مع المتنمر حيث أشارت آخر الدراسات بأن 57٪ من حالات التنمر تتوقف عندما يتخذ أي طالبا تم التنمر عليه إحدى تلك الطرق .

كذلك أهابت الوزارة المعلمين ومديري المدارس بأهمية إشراك الطلاب وأولياء الأمور ليكونوا جزء من فرق الحد من التنمر، وأهمية تذكير الطلاب بأن هذا السلوك غير مقبول وبأن لها عواقب، ومساعدة الطلاب على الانخراط في السلوك الإيجابي وتعليمهم مهارات التدخل عند حدوث التنمر.

وبنيت وزارة الصحة، أن هذه الحملة تأتي في إطار الجهود المبذولة للتصدي لظاهرة التنمر بكافة أشكاله ومنها التنمر بين الطلاب في المدارس، وتعزيز الصحة النفسية والتعليمية لدى الطلاب.

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