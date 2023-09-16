الصحة تعلن عن برامج تدريبية منتهية بالتوظيف

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أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن فتح التقديم على (3) برامج تدريبية منتهية بالتوظيف (مساعد طبيب أسنان، فني رعاية مرضى، فني التعقيم الطبي) على التفاصيل والشروط التالية:
– برنامج (مساعد طبيب أسنان):
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– ليس على رأس عمل.
– أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في التخصصات: (أحياء – أحياء دقيقة – تقنية حيوية – فيزياء – كيمياء – كيمياء حيوية – فيزياء طبية – علم حيوان – علم نبات – علوم طبية حيوية).
– حاصل على الدرجة المطلوبة من اختبار اللغة الإنجليزية المعتمد STEP 60 وأعلى.
– مدة البرنامج 12 شهراً مع توفر (مكافأة للبرنامج).
– برنامج (فني رعاية مرضى):
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– ليس على رأس عمل.
– أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في التخصصات: (أحياء – أحياء دقيقة – تقنية حيوية – فيزياء – كيمياء – كيمياء حيوية – فيزياء طبية – علم حيوان – علم نبات – علوم طبية حيوية).
– حاصل على الدرجة المطلوبة من اختبار اللغة الإنجليزية المعتمد STEP 52 وأعلى.
– مدة البرنامج 12 شهراً مع توفر (مكافأة للبرنامج).
– برنامج (فني التعقيم الطبي):
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– ليس على رأس عمل.
– أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في التخصصات: (أحياء – أحياء دقيقة – تقنية حيوية – فيزياء – كيمياء – كيمياء حيوية – فيزياء طبية – حيوان – علم نبات – علوم طبية حيوية).
– حاصل على الدرجة المطلوبة من اختبار اللغة الإنجليزية المعتمد STEP 67 وأعلى.
– مدة البرنامج 12 شهراً مع توفر (مكافأة للبرنامج).
يبدأ التقديم يوم الأحد 1445/3/2 هـ عن طريق الروابط التالية:
– مساعد طبيب أسنان: اضغط هنا
– فني رعاية مرضى: اضغط هنا
– فني التعقيم الطبي: اضغط هنا
ويستمر التقديم حتى السبت 1445/3/15 هـ.