الصدارة تشعل مباراة بايرن ميونيخ ضد بوخوم

تُستكمل منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم، مساء اليوم السبت، بـ6 مواجهات، أبرزها مباراة بايرن ميونيخ ضد بوخوم.

مباريات اليوم بالدوري الألماني

وتُقام 5 مواجهات، عند الساعة 4:30 مساء اليوم، حيث يلعب أوغسبورغ ضد ماينز، بوروسيا مونشنغلادباخ مع ليبزيج، بوروسيا دورتموند وفلولفسبورغ، يونيون برلين وهوفنهايم، بجانب مباراة بايرن ميونيخ ضد بوخوم.

وتُختم مباريات اليوم في الدوري الألماني الممتاز، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيردر بريمن ضد كولن، عند الساعة السابعة والنصف مساء.

مباراة بايرن ميونيخ ضد بوخوم

ويدخل العملاق البافاري، مباراة بايرن ميونيخ ضد بوخوم اليوم، بهدف تحقيق الفوز، وخطف صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز مؤقتًا، أملًا في تعثر الفريق الأول لكرة القدم بنادي باير ليفركوزن.

وتأتي مباراة بايرن ميونيخ ضد بوخوم، بعد تألق البافاري في بطولة دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، وتحقيقه لفوز مثير ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد بنتيجة 4\3، ما يُحفز لاعبيه لحصد نقاط اللقاء.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز برصيد 10 نقاط، فيما يتواجد بوخوم في المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط.