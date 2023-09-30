الصدارة تُشعل مباراة ريال مدريد وجيرونا

تترقب الجماهير مباراة ريال مدريد وجيرونا ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، في ظل الصراع القوي بينهما لخطف صدارة الترتيب.

مباراة ريال مدريد وجيرونا

ومن المقرر أن تُقام مباراة ريال مدريد وجيرونا على ملعب “مونتيليفي”، عند الساعة السابعة والنصف مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن جيرونا صاحب المركز الثاني.

الفريقان يسعيان للفوز

ويدخل المرينغي، مباراة بايرن ريال مدريد وجيرونا اليوم، بهدف تحقيق الفوز، والانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعدما خطفها الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بفوزه على إشبيلية بالأمس.

ونجح المرينغي في استعادة توازنه سريعًا بعد خسارة ديربي مدريد ضد أتلتيكو، وفاز على لاس بالماس بهدفين دون رد، ما يُحفز اللاعبين لمواصلة التألق والفوز في مباراة ريال مدريد وجيرونا اليوم.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي جيرونا لمواصلة نتائجه المميزة في الدوري الإسباني الممتاز هذا الموسم، وتجاوز عقبة ريال مدريد، خاصة أن المباراة على ملعبه ووسط جماهيره.