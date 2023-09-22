الصقور السعودية في سماء جدة احتفاءً باليوم الوطني شاب يضرب شرطيًّا ضربًا مبرحًا داخل مركز شرطة بأوهايو عبدالرحمن بن مساعد: رونالدو الأفضل في السعودية ولعب الهلال مثل الشوكة والسكين ! لقطات لإماراتيين يتجهون للسعودية للاحتفال باليوم الوطني الوحدة يُمطر شباك أبها برباعية تفجر عيون المياه العذبة والشلالات في مناطق الزلزال بالمغرب بقيادة رونالدو .. النصر يقسو على الأهلي برباعية جانب من العروض العسكرية في واجهة روشن احتفاء باليوم الوطني الجوازات تطلق ختمًا خاصًّا بمناسبة اليوم الوطني حريق في مصفاة ميناء الأحمدي بالكويت
انطلقت اليوم، الاستعراضات الجوية التي تنفذها القوات الملكية الجوية السعودية بالواجهة البحرية بجدة، ضمن مشاركة وزارة الدفاع في احتفالات اليوم الوطني الـ 93تحت شعار “نحلم ونحقق”.
وقدمت القوات الجوية الملكية السعودية عروض جوية مهيبة بمجموعة من اسراب الطائرات التي شملت: طائرات الـ “تايفون”، والـ “F – 15 إس”، و”تورنيدو”، و” F- 15 سي”، بالإضافة إلى سرب فريق طائرات الصقور السعودية المكون من طائرات الهوك الاستعراضية.
وبدأت العروض الجوية باستعراض لـ فريق الصقور السعودية الذي قدم تشكيلات مختلفة وعروضاً متميزة على امتداد الواجهة البحرية، اشتملت على تشكيل شعار المملكة سيفين ونخلة.