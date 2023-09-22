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قدمت تشكيلات وعروضًا متميزة على امتداد الواجهة البحرية

الصقور السعودية في سماء جدة احتفاءً باليوم الوطني

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٦ مساءً
الصقور السعودية في سماء جدة احتفاءً باليوم الوطني
المواطن - واس

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انطلقت اليوم، الاستعراضات الجوية التي تنفذها القوات الملكية الجوية السعودية بالواجهة البحرية بجدة، ضمن مشاركة وزارة الدفاع في احتفالات اليوم الوطني الـ 93تحت شعار “نحلم ونحقق”.

وقدمت القوات الجوية الملكية السعودية عروض جوية مهيبة بمجموعة من اسراب الطائرات التي شملت: طائرات الـ “تايفون”، والـ “F – 15 إس”، و”تورنيدو”، و” F- 15 سي”، بالإضافة إلى سرب فريق طائرات الصقور السعودية المكون من طائرات الهوك الاستعراضية.

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وبدأت العروض الجوية باستعراض لـ فريق الصقور السعودية الذي قدم تشكيلات مختلفة وعروضاً متميزة على امتداد الواجهة البحرية، اشتملت على تشكيل شعار المملكة سيفين ونخلة.

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