الصمان وحفر الباطن الأعلى حرارة اليوم بـ 47 مئوية

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توقَّع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم على بعض مدن ومناطق السعودية؛ حيث سجلت الصمان وحفر الباطن الأعلى حرارة اليوم بـ47 مئوية، فيما سجلت السودة أدنى درجة حرارة بـ12 مئوية.
وذكر مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة جاءت كالتالي: الصمان وحفر الباطن 47 مئوية، الأحساء والخرج والدهناء 46 مئوية، الدمام ورفحاء 45 مئوية، المدينة المنورة والرياض والتنهات 44 مئوية.
أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالتالي: السودة 12 مئوية، أبها 17 مئوية، الباحة 19 مئوية، القريات 20 مئوية، طريف 21 مئوية، نجران والطائف 22 مئوية، تبوك وبيشة 24 مئوية، حائل ووادي الدواسر 25 مئوية.