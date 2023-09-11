الصناعات التحويلية في السعودية ترتفع لـ 8.7%

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الاثنين، انخفاض مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 9.5% خلال شهر يوليو 2023، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، بينما شهدت أنشطة الصناعة التحويلية ارتفاعًا بنسبة 8.7% .

وبحسب تقرير الهيئة سجل مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي انخفاضًا سنويًا قدره 9.5% خلال شهر يوليو 2023، مواصلًا بذلك التباطؤ في معدلات نموه التي بلغت ذروة ارتفاعها في بداية 2022 مدعومة بمعدلات نمو أنشطة التعدين واستغلال المحاجر وأنشطة الصناعة التحويلية في ذلك العام.

تباطؤ الإنتاج الصناعي

وأفادت الهيئة في تقريرها باستمرار التباطؤ التدريجي في حركة معدل النمو السنوي في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي خلال عام 2023، متأثرًا بشكل مباشر بنشاط التعدين واستغلال المحاجر.

وأشارت الهيئة إلى أن الأهمية النسبية لأنشطة التعدين واستغلال المحاجر، والصناعة التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز بلغت 74.5%، و22.6%، و2.9% على التوالي. وبالتالي، فإنَّ اتجاهات مؤشر الإنتاج الصناعي في نشاط التعدين واستغلال المحاجر تهيمن على الاتجاه العام في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي.

انخفاض نشاط التعدين

وتشير نتائج شهر يوليو 2023م إلى انخفاض الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 16.7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حيث خفضت المملكة إنتاجها النفطي في شهر يوليو من العام الحالي ليصل إلى 9 ملايين برميل يوميًا.

ارتفاع الصناعات التحويلية

ومن جانب آخر، فقد استمر نشاط الصناعة التحويلية في الارتفاع، حيث ارتفع بنسبة 8.7%، كما حقق نشاط إمدادات الكهرباء والغاز ارتفاعاً بنسبة 21%، وذلك مقارنة بشهر يوليو2022م.

انخفاض الإنتاج الصناعي

وعند المقارنة بشهر يونيو 2023م يلاحظ انخفاض الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي بنسبة 6.5% متأثرًا بالانخفاض في نشاط التعدين واستغلال المحاجر ونشاط الصناعة التحويلية، حيث انخفض الإنتاج في هذه الأنشطة خلال شهر يوليو من العام الحالي بنسبة 9.5%، و1% على التوالي. ومن جانب آخر فقد ارتفع الإنتاج في نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 11%، ولكن نظرًا لتدني وزن هذا النشاط لم يكن له تأثير كبير على المؤشر.