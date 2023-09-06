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قبالة سواحل شاندونغ شرقي الصين

الصين تطلق 4 أقمار صناعية من البحر للفضاء

الأربعاء ٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤١ مساءً
الصين تطلق 4 أقمار صناعية من البحر للفضاء
المواطن - فريق التحرير

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تسعى الدول الكبرى منذ أواسط القرن العشرين لتعزيز تواجدها في الفضاء مدنيًا وعسكريًا، وتميزت مؤخرًا الدول الآسيوية بريادتها في هذا المجال.

4 أقمار صناعية

وبحسب وسائل الإعلام، أطلقت جمهورية الصين الشعبية، اليوم الأربعاء، 4 أقمار صناعية إلى الفضاء من منصة عائمة في البحر قبالة سواحل محافظة شاندونغ شرقي الصين.

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كما هبطت المركبة الفضائية الهندية تشاندريان 3، في وقت سابق، على القطب الجنوبي للقمر بنجاح، وهي تتكون من مركبة هبوط ثابتة ذات أربعة أرجل ومركبة جوالة أصغر في داخلها.

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