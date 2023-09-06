الصين تطلق 4 أقمار صناعية من البحر للفضاء

تسعى الدول الكبرى منذ أواسط القرن العشرين لتعزيز تواجدها في الفضاء مدنيًا وعسكريًا، وتميزت مؤخرًا الدول الآسيوية بريادتها في هذا المجال.

4 أقمار صناعية

وبحسب وسائل الإعلام، أطلقت جمهورية الصين الشعبية، اليوم الأربعاء، 4 أقمار صناعية إلى الفضاء من منصة عائمة في البحر قبالة سواحل محافظة شاندونغ شرقي الصين.

كما هبطت المركبة الفضائية الهندية تشاندريان 3، في وقت سابق، على القطب الجنوبي للقمر بنجاح، وهي تتكون من مركبة هبوط ثابتة ذات أربعة أرجل ومركبة جوالة أصغر في داخلها.