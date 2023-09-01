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متورطين في قضايا التبت

الصين تفرض قيودًا على تأشيرة دخول الأمريكيين

الجمعة ١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٨ صباحاً
الصين تفرض قيودًا على تأشيرة دخول الأمريكيين
المواطن - فريق التحرير

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أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، أن بلاده ستفرض على أساس المعاملة بالمثل، قيودًا على تأشيرة دخول الأمريكيين الذين نشروا شائعات لتشويه الصين أو تدخلوا لفترة طويلة في القضايا المتعلقة بالتبت.

معاملة بالمثل

وأفادت وكالة أنباء الصين (شينخوا) أمس الخميس بأن هناك تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة فرضت قيودًا على تأشيرة دخول بعض المسؤولين الصينيين؛ لدورهم فيما يسمى الدمج القسري في التبت.

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وردًّا على ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية- في مؤتمر صحفي-: إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات غير قانونية على مسؤولين صينيين بناء على أكاذيب ملفقة بشأن التبت في تجاهل للحقائق، مضيفًا أن تلك الخطوة تعد تدخلًا صارخًا في الشؤون الداخلية للصين، وتضر بمصالح الصين، وتنتهك الأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية.

وأردف المتحدث: ندعو الجانب الأمريكي مجددًا إلى احترام الحقائق، وتغيير نهجه، والتوقف عن نشر المعلومات الخاطئة عن التبت، والكف عن استخدام القضايا المتعلقة بالتبت للتدخل في الشؤون الداخلية للصين.

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