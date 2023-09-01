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الضباب يعانق قمم الجبل الأسود بجازان

الجمعة ١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٦ صباحاً
الضباب يعانق قمم الجبل الأسود بجازان
المواطن - واس

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بمقوماتها السياحية والبيئية المتنوعة، تمكنت منطقة جازان من أن تتبوأ مكانة متميزة على خارطة السياحة في المملكة، وزادت الرؤى والبرامج والمبادرات التي تبنتها الدولة في السنوات الأخيرة من رفع مستوى قدراتها التنافسية ولفت الأنظار إلى ما تمتلكه من إمكانات لجذب المستثمرين والزوار من داخل المملكة والسائحين من خارجها.

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أجمل مصايف جازان

ويعد الجبل الأسود بمحافظة الريث من أجمل المصايف في منطقة جازان، لما يمتاز بطبيعة خلابة تجذب الزوار والمتنزهين للاستمتاع ببديع صنع الخالق سبحانه وتعالى على قمته ذات الطبيعة البكر.

الجبل الأسود

ويبلغ ارتفاع الجبل 3 آلاف قدم، وعلى امتداد 1800 م تقريباً، ويبعد عن مدينة جيزان حوالي 124 كيلو متراً، فيما ترجع تسميته بالجبل الأسود لكثافة غطائه النباتي الذي أضفى عليه اللون الأسود لمن يشاهده من بعيد، حيث يأتي على شكل قوس يبدأ من الشمال لينحني نحو الشرق عند أعلى قمة فيه، ويحده من الشمال والشمال الغربي جبل القهر ووادي لجب، ومن الجنوب جبال منجد التابعة لمحافظة هروب.

طقس بارد طوال السنة

ويمتاز الجبل الأسود بالطقس البارد طوال أيام السنة و الغابات الكثيفة وأشجار العرعر والمدرجات الزراعية التي تدل على عظمة واتقان سكان الجبل الذين حولوا الجبال الشاهقة إلى مدرجات زراعية تجود بكل أنواع الحبوب والخضراوات والفواكه والنباتات العطرية التي تعطر أجواء الجبل بشذاها الطيب، و الأمطار الغزيرة التي تتواصل معظم أيام السنة، والضباب الكثيف الذي يتكرر يومياً في مشهد بديع يعانق قمم الجبال متعثكلاً أشجارها ومتمايلاً صوب المباني والطرقات فينعش نسناسه المكان حاملاً معه روائح النباتات العطرية وأزهار الأشجار السامقة التي تبعث في النفس البهجة وشعوراً بالاسترخاء والسكينة.

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