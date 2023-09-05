21 اتفاقية ومذكرة تفاهم في منتدى الاستثمار السعودي – الإيطالي سيارة تقتحم مطعمًا في تكساس وتصيب 23 بجروح مفاجأة سارة من تشافي لجماهير برشلونة توكلنا: حدثوا التطبيق إلى آخر إصدار الأردن يسقط تاسع مسيرة مخدرات قادمة من سوريا شروط الاستفادة من برنامج القسط الميسر لتملك السكن لحظة القبض على 872 مهاجرًا عبر المياه البريطانية وليد الفراج: عدم ضم الاتحاد لصفقة قوية قبل 7 سبتمبر مصيبة! إعادة فتح المجال الجوي في النيجر التأمينات: السماح للمشترك العامل في منشأتين بتسجيل المدتين
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الضمان الاجتماعي المطور يعتمد على عدم بلوغ الحد المانع.
جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر منصة إكس، حيث قال السائل: هل يؤثر حافز لزوجتي على الضمان الاجتماعي؟
بدوره، تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع للوزارة، حيث رد قائلًا: يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش وعليه فلا يؤثر حصول المستفيد أو أحد التابعين على حافز ما لم يتجاوز الحد المانع عند دارسة نتيجة الأهلية.
ويمكن للمواطنين التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للحصول على الدعم من خلال الخطوات التالية: