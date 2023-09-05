أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الضمان الاجتماعي المطور يعتمد على عدم بلوغ الحد المانع.

الحافز لا يؤثر

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر منصة إكس، حيث قال السائل: هل يؤثر حافز لزوجتي على الضمان الاجتماعي؟

بدوره، تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع للوزارة، حيث رد قائلًا: يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش وعليه فلا يؤثر حصول المستفيد أو أحد التابعين على حافز ما لم يتجاوز الحد المانع عند دارسة نتيجة الأهلية.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

ويمكن للمواطنين التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للحصول على الدعم من خلال الخطوات التالية: