الضمان الاجتماعي يعفي من رسوم اختبار القدرات العامة 8 متوفين دماغيًا ينقذون حياة 19 مواطنًا من مرضى القصور العضوي دوري روشن يعود بعد توقف 12 يومًا الخطوط السعودية أول ناقل جوي يشغل رحلاته في مطار البحر الأحمر الدولي المنتخب السعودي يصل الرياض ارتفاع عدد رخص المحامين في السعودية بنسبة 315% الداخلية تشارك بمعرض سيتي سكيب بعدة محاور تهم المستثمر والمواطن والزوار توطين مهنة طب الأسنان بنسبة 35% بدءًا من مارس المقبل إنقاذ معتمر آسيوي توقف قلبه 10 دقائق بالمدينة المنورة افتتاح فرع لأكاديمية أكسفورد للطيران في حفر الباطن قريبًا
أعادت هيئة تقويم التعليم والتدريب التذكير بأن الضمان الاجتماعي يُعفي فقط المتقدمين لاختباري القدرات العامة والتحصيل الدراسي فقط.
جاء ذلك خلال رد الحساب الرسمي للعناية بالمستفيدين التابع للهيئة بمنصة “إكس”، على سؤال أحد المتابعين والذي قال فيه “هل الضمان الاجتماعي يشمل أول مرة”.
وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب، بدأت في فتح الباب لاختبار القدرات العامة الورقي للبنين أمس الأربعاء وحتى 4 نوفمبر مع إجراء الاختبارات من 13 إلى 22 ديسمبر.
أما بالنسبة للإناث، سيتاح التقديم اعتبارًا من 20 سبتمبر وحتى 4 نوفمبر، مع إجراء الاختبارات أيضًا من 13 إلى 22 ديسمبر
وبحسب هيئة تقويم التعليم ستعلن نتائج الاختبارات الورقية بعد مرور شهر من الانتهاء منها، بينما سيتم فتح باب القبول للإناث اعتبارًا من 20 سبتمبر الجاري، على أن تستمر حتى نهاية التسجيل في 20 ديسمبر.
-تسجيل الدخول إلى موقع قياس مباشرةً باستخدام رقم السجل المدني وكلمة المرور.
-الضغط على كلمة الاختبارات المتوفرة للتسجيل.
-اختيار كلمة اختبارات القدرات من القائمة.
-الضغط على أيقونة التسجيل لاختبار القدرات.
-النقر على كلمة إقرار ثم زر التالي.
-يجب تحديد المركز والمدينة التي يتم تقديم الاختبار منها.