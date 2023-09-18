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لمساعدة المتضررين من الفيضانات

الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة تصل إلى ليبيا

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٥ مساءً
الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة تصل إلى ليبيا
المواطن - واس

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وصلت إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة تحمل على متنها 50 طنًا من المساعدات الغذائية والإيوائية؛ لتوزيعها على المتضررين من الفيضانات التي شهدتها دولة ليبيا الشقيقة مؤخرًا، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية لإغاثة المتضررين من الفيضانات.

ويأتي ذلك امتدادًا لدعم السعودية المتواصل للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بها.

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وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة إلى ليبيا لمساعدة المتضررين من الفيضانات وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة إلى ليبيا لمساعدة المتضررين من الفيضانات وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة إلى ليبيا لمساعدة المتضررين من الفيضانات

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