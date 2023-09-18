الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة تصل إلى ليبيا استقبال جماهيري كبير لنادي النصر في طهران لقطات خلابة لتهامة عسير بعد هطول الأمطار 5 مخالفين في قبضة الأمن لإشعالهم النار في الغطاء النباتي هدايا خاصة من برسبوليس لـ رونالدو وساديو ماني مع انتشار المتحورات.. اللقاح المضاد لكورونا يقلل من الإصابة بالفيروس تشكيل الاتحاد المتوقع في دوري أبطال آسيا بعثة النصر تصل إلى طهران بدء موسم قطف الرمان في أكثر من 5500 مزرعة بالباحة ملعب بوليفارد هول يشبه استاد شالكة ويتسع لـ40 ألف متفرج
وصلت إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة تحمل على متنها 50 طنًا من المساعدات الغذائية والإيوائية؛ لتوزيعها على المتضررين من الفيضانات التي شهدتها دولة ليبيا الشقيقة مؤخرًا، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية لإغاثة المتضررين من الفيضانات.
ويأتي ذلك امتدادًا لدعم السعودية المتواصل للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بها.