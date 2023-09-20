الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة تصل إلى ليبيا

وصلت إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة تحمل على متنها 90 طنًا من المساعدات الغذائية والإيوائية؛ لتوزيعها على المتضررين من الفيضانات التي شهدتها دولة ليبيا الشقيقة مؤخرًا، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية لإغاثة المتضررين من الفيضانات.

ويأتي ذلك امتدادًا لجهود المملكة لدعم الدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بها.