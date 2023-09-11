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الطائي يتعاقد مع سلمان المؤشر

الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٢ مساءً
الطائي يتعاقد مع سلمان المؤشر
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي الطائي مساء اليوم عن التعاقد مع اللاعب سلمان المؤشر كصفقة انتقال حر قادمًا من النادي الأهلي.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الطائي عبر منصة ” إكس” أن النادي تعاقد مع المؤشر صاحب الـ 34 عامًا قادمًا من الأهلي.

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سلمان المؤشر 

وعانى المؤشر من عدم اللعب بصورة منتظمة مع الأهلي وذلك منذ بدء موسم 2023/ 2024 ومنذ قدوم المدرب الألماني ماتياس يايسله.

سلمان المؤشر صاحب الـ 34 عامًا كان انضم إلى الأهلي في عام 2014 قادمًا من نادي الوحدة، كما سبق له اللعب في صفوف الهلال والقادسية، وتُوج مع الأهلي بـ 4 ألقاب وهم “كأس ولي العهد والدوري السعودي وكأس السوبر السعودي وكأس الملك”.

سلمان المؤشر لاعب الأهلي
المؤشر

كما يلعب المؤشر مع المنتخب السعودي الأول منذ عام 2015.

يذكر أن الأهلي كان أبرم العديد من الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث تعاقد مع الجزائري رياض محرز والسنغالي إدوارد ميندي والبرازيلي روبيرتو فيرمينو وفراس البريكان والإسباني فيجا والفرنسي سان ماكسيمين والإيفواري فرانك كيسي والمدافع التركي ميريح ديميرال والبرازيلي روجير إيبانيز.

 

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