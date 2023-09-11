زلزال يضرب إندونيسيا بقوة 6.2 درجات الطائي يتعاقد مع سلمان المؤشر الناجون من زلزال المغرب: شعرنا وكأننا نتعرض للقصف السينما السعودية تحقق 3 مليارات ريال إيرادات اتفاقية لدعم حملة 1000 يوم أمومة في مودة لويس روبياليس مهدد بالسجن رغم استقالته هاتف هواوي الجديد يشكل صدمة لدى بايدن وإدارته تركيا: الضغط علينا بشأن انضمام السويد للناتو غير مقبول القبض على شخص روج حشيشًا وأقراصًا خاضعة للتداول في جدة إلغاء مباراة المغرب والبرازيل بسبب الزلزال
أعلن نادي الطائي مساء اليوم عن التعاقد مع اللاعب سلمان المؤشر كصفقة انتقال حر قادمًا من النادي الأهلي.
وذكر الحساب الرسمي لنادي الطائي عبر منصة ” إكس” أن النادي تعاقد مع المؤشر صاحب الـ 34 عامًا قادمًا من الأهلي.
وعانى المؤشر من عدم اللعب بصورة منتظمة مع الأهلي وذلك منذ بدء موسم 2023/ 2024 ومنذ قدوم المدرب الألماني ماتياس يايسله.
سلمان المؤشر صاحب الـ 34 عامًا كان انضم إلى الأهلي في عام 2014 قادمًا من نادي الوحدة، كما سبق له اللعب في صفوف الهلال والقادسية، وتُوج مع الأهلي بـ 4 ألقاب وهم “كأس ولي العهد والدوري السعودي وكأس السوبر السعودي وكأس الملك”.
كما يلعب المؤشر مع المنتخب السعودي الأول منذ عام 2015.
يذكر أن الأهلي كان أبرم العديد من الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث تعاقد مع الجزائري رياض محرز والسنغالي إدوارد ميندي والبرازيلي روبيرتو فيرمينو وفراس البريكان والإسباني فيجا والفرنسي سان ماكسيمين والإيفواري فرانك كيسي والمدافع التركي ميريح ديميرال والبرازيلي روجير إيبانيز.