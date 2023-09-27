Icon

ضبط مواطن ضايق فتاة داخل مركبتها بالطائف Icon الكشف عن هوية بطل فيلم قصة ملك الصحافة Icon نفاد تذاكر مباراة الطائي والنصر بعد 13 دقيقة Icon باتنا يمنح الفتح التقدم ضد الأخدود Icon العروبة والوحدة يتعادلان بالشوط الأول Icon وظائف شاغرة لدى قطار سار في 3 مدن Icon وظائف شاغرة في رتال للتطوير العمراني Icon سعود القحطاني ينسحب من تيك توك بسبب الإساءات المتكررة Icon وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS Icon وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
بعد خروجه من الكأس

الطائي يحبط جمهوره هذا الموسم

الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٦ مساءً
الطائي يحبط جمهوره هذا الموسم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي منافسات الموسم الرياضي الحالي بشكل محبط، الأمر الذي أثار قلق جماهيره؛ خوفًا من استمرار التراجع والهبوط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى مع نهاية الموسم.

الطائي في دوري روشن

واكتفى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي بتحقيق الفوز مرتين والتعادل مرة واحدة، والخسارة في 4 مباريات بدوري روشن السعودي هذا الموسم، ليحتل المركز الـ12 برصيد 7 نقاط، بعد مرور 7 جولات.

قد يهمّك أيضاً
نصيحة الملكة رانيا لزوجة ولي عهد الأردن

نصيحة الملكة رانيا لزوجة ولي عهد الأردن

أمطار رعدية وسيول وبرد على 5 مناطق

أمطار رعدية وسيول وبرد على 5 مناطق

الطائي
لاعبو الفريق – المصدر spl

ولم يُقدم الفريق الأداء المنتظر منه سواء على الصعيد الدفاعي أو الهجومي، حيث اهتزت شباكه 12 مرة، وتمكن من إحراز 6 أهداف، ما دفع الجماهير للتعبير عن استيائها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبت بتعديل الأوضاع سريعًا.

واتخذ مجلس إدارة النادي قبل يومين قرارًا برحيل المدير الفني، الكرواتي كريسمير ريزيتش، والتعاقد مع الروماني لورينت ريجيكامب، أملًا في تصحيح المسار، خاصة أنه يملك خبرة في الملاعب السعودية، حيث سبق ودرب الهلال والأهلي.

لورينت ريجيكامب
ريجيكامب

توديع كأس خادم الحرمين الشريفين

وبدأ ريجيكامب، مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي بالأمس خلال مواجهة الفيصلي ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2023\ 2024.

وظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي بشكل مخيب للآمال، حيث خسر أمام الفيصلي الذي يلعب في دوري يلو، بهدفين دون رد، ليودع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين مبكرًا.

الفيصلي والطائي في كأس الملك
جانب من المباراة – المصدر @KingCupSA

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لمن يهمه الأمر.. 7 رسائل محلية ودولية من محمد بن سلمان إلى الداخل والخارج
أخبار رئيسية

لمن يهمه الأمر.. 7 رسائل محلية ودولية...

أخبار رئيسية
وظائف إدارية شاغرة لدى شركة سيف
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى شركة سيف

وظائف
وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للنقل
وظائف

وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للنقل

وظائف
كرة القدم السعودية عززت موقعها تحت نقطة الضوء العالمي !
السعودية اليوم

كرة القدم السعودية عززت موقعها تحت نقطة...

السعودية اليوم
سيميوني: انتقال كاراسكو للشباب ليس رسميًا بعد
آخر الاخبار

سيميوني: انتقال كاراسكو للشباب ليس رسميًا بعد

آخر الاخبار
ضبط مواطنين روجا الشبو والحشيش في القصيم وجدة
أخبار أمنية

ضبط مواطنين روجا الشبو والحشيش في القصيم...

أخبار أمنية
منصور بن محمد: حفر الباطن يفيض فيها العطاء عبر 20 جمعية خيرية
آخر الاخبار

منصور بن محمد: حفر الباطن يفيض فيها...

آخر الاخبار
نيوم تعلن عن وظائف شاغرة في 6 مدن
حصاد اليوم

نيوم تعلن عن وظائف شاغرة في 6...

حصاد اليوم