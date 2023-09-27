الطائي يحبط جمهوره هذا الموسم

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي منافسات الموسم الرياضي الحالي بشكل محبط، الأمر الذي أثار قلق جماهيره؛ خوفًا من استمرار التراجع والهبوط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى مع نهاية الموسم.

الطائي في دوري روشن

واكتفى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي بتحقيق الفوز مرتين والتعادل مرة واحدة، والخسارة في 4 مباريات بدوري روشن السعودي هذا الموسم، ليحتل المركز الـ12 برصيد 7 نقاط، بعد مرور 7 جولات.

ولم يُقدم الفريق الأداء المنتظر منه سواء على الصعيد الدفاعي أو الهجومي، حيث اهتزت شباكه 12 مرة، وتمكن من إحراز 6 أهداف، ما دفع الجماهير للتعبير عن استيائها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبت بتعديل الأوضاع سريعًا.

واتخذ مجلس إدارة النادي قبل يومين قرارًا برحيل المدير الفني، الكرواتي كريسمير ريزيتش، والتعاقد مع الروماني لورينت ريجيكامب، أملًا في تصحيح المسار، خاصة أنه يملك خبرة في الملاعب السعودية، حيث سبق ودرب الهلال والأهلي.

توديع كأس خادم الحرمين الشريفين

وبدأ ريجيكامب، مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي بالأمس خلال مواجهة الفيصلي ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2023\ 2024.

وظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي بشكل مخيب للآمال، حيث خسر أمام الفيصلي الذي يلعب في دوري يلو، بهدفين دون رد، ليودع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين مبكرًا.