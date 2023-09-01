الطائي يخطف 3 نقاط ثمينة أمام أبها

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي الطائي فوزًا ثمينًا على حساب أبها بهدف دون رد وذلك في خامس جولات بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وفي الشوط الثاني، نجح اللاعب الروماني أندريه كورديا في إحراز الهدف الوحيد لفارس الشمال في الدقيقة الـ 83.
وبعد الفوز، أصبح رصيده 6 نقاط في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد أبها عند 6 نقاط في المركز التاسع.
اندريه كورديا يسجل الهدف الأول للطائي عند الدقيقة 83 ⚽️🔥 #دوري_روشن_السعودي#الطائي_أبها | #SSC pic.twitter.com/m2ABWwNpZm
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 1, 2023