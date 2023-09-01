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في خامس جولات دوري روشن

الطائي يخطف 3 نقاط ثمينة أمام أبها

الجمعة ١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٥ مساءً
الطائي يخطف 3 نقاط ثمينة أمام أبها
المواطن - فريق التحرير

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي الطائي فوزًا ثمينًا على حساب أبها بهدف دون رد وذلك في خامس جولات بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

هدف وحيد في المباراة 

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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وفي الشوط الثاني، نجح اللاعب الروماني أندريه كورديا في إحراز الهدف الوحيد لفارس الشمال في الدقيقة الـ 83.

الطائي - 1

وبعد الفوز، أصبح رصيده 6 نقاط في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد أبها عند 6 نقاط في المركز التاسع.

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