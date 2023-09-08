الطيارون الإسرائيليون يرفضون نقل نتنياهو لنيويورك

كشفت تقارير عبرية أن طياري أسطول 777، التابع لشركة العال الإسرائيلية، رفضوا تسيير رحلة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى نيويورك للمشاركة في فعالية الجمعية العامة للأمم المتحدة.

بعد نحو 10 أيام

وبحسب القناة 13 الإسرائيلية، مساء الخميس. فإن شركة العال لم تطرح المناقصة الخاصة بالرحلة المرتقبة لنتنياهو والتي من المقرر أن تتم بعد نحو 10 أيام.

ولفتت القناة إلى اتفاق ضمني بين طياري أسطول 777 التابع للشركة، بعدم التطوع لقيادة الرحلة الخاصة برئيس الحكومة نتنياهو وزوجته.

وأشارت القناة إلى أن الحديث عن طيارين مخضرمين ومن ذوي الخبرات في شركة العال، ومعظمهم من قدامى الطيارين في سلاح الجو الإسرائيلي.

ليست المرة الأولى

وقالت الصحيفة: إن هذه ليست المرة الأولى التي يرفض فيها طيارو الأسطول 777 قيادة رحلات خاصة بنتنياهو، حيث امتنعوا من التقدم للمناقصات الخاصة برحلتي نتنياهو إلى باريس وروما في فبراير ومارس الماضيين.

وفي المرتين السابقتين، اضطر أعضاء إدارة في شركة العال أن يقودوا الطائرة.

الوضع أكثر تعقيدًا

وأشارت إلى أن هذه المرة الوضع أكثر تعقيدًا لأنه على عكس الرحلات الجوية إلى أوروبا والتي يمكن القيام بها أيضًا بطائرات صغيرة، فإن الرحلة المباشرة إلى الولايات المتحدة تتطلب طائرة كبيرة وثلاثة طيارين.

وردًّا على تقرير القناة، قالت شركة “العال”: إنه “لم يتم بعد طرح مناقصة لرحلة رئيس الحكومة إلى نيويورك. إذا تم طرح المناقصة وتم اختيار شركة العال بتسيير الرحلة، فسيتم إجراء الرحلة وفقًا لقواعد الشركة”.